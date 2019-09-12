ИГУ стал единственным вузом Приангарья в международном репутационном рейтинге университетов

Иркутск, 13.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский государственный университет стал единственным вузом Приангарья, вошедшим в международный репутационный рейтинг университетов агентства RUR (Round University Ranking). При этом среди российских вузов ИГУ занял 62-е место.

– Рейтинг показал стабильный и достаточно высокий уровень научных исследований в Иркутском государственном университете. Наметилась и позитивная динамика в развитии интернационализации университета. С другой стороны, из данных рейтинга следует необходимость повышения динамики развития университета, интенсификации его деятельности во всех сферах, – сказал проректор по научной работе и международной деятельности ИГУ Константин Григоричев.

Как сообщает пресс-служба ИГУ, рейтинг оценивает деятельность университетов по 20 индикаторам, измеряющими четыре направления деятельности вузов: качество преподавания, качество исследований, уровень интернационализации и уровень финансовой устойчивости. Столь широкий охват, как географический, так и временной, делает рейтинг RUR уникальным инструментом по выбору университетов для учебы и работы, сравнению и сопоставлению высших учебных заведений в мировом масштабе.

Помимо общего рейтинга, в рейтинг RUR входит 30 рейтингов по 6 предметным областям: гуманитарные науки, науки о жизни, медицинские науки, естественные науки, социальные науки, технические науки. Также в 2019 году впервые опубликованы отдельные рейтинги по странам с наибольшей представленностью (от 20 университетов).