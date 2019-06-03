Иркутск, 3.06.19 (ИА «Телеинформ»), - ИГУ в 2019 году примет более 200 студентов на целевое обучение. После обучения выпускники получают гарантию трудоустройства.

– Правительство РФ впервые определило квоты, причем установило их дифференцированно. По программам бакалавриата и специалитета квота составляет 10% от общего числа бюджетных мест. При этом существуют некоторые исключения: направление подготовки «Психология» – квота 20%, по специально-дефектологическому образованию – 15%, педагогическое образование с двумя профилями подготовки – 20%. Также на все направления подготовки магистратуры квота составляет 20%, – отметил начальник учебно-методического управления ИГУ Дмитрий Матвеев.

Поступить на целевое место в ИГУ может любой, кто имеет договор с организацией, предприятием или ведомством о целевом обучении. Желающих может быть больше, чем мест, тогда претендентам придется пройти конкурсный отбор. Оцениваться будут баллы ЕГЭ и индивидуальные достижения.

Также претендовать на целевые места могут и нынешние студенты, которые учатся на бюджете.

Договоры о целевом обучении от «очников» и «вечерников» принимают до 26 июля, от «заочников» и поступающих на магистратуру – до 14 августа в центральной приемной комиссии.