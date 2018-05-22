ИГУ в апреле вошел в ТОП-20 медиарейтинга российских вузов

Иркутск, 23.05.18 (ИА «Телеинформ»), - «Медиалогия» составила медиарейтинг российских высших учебных заведений за апрель 2018 года. Одним из новичков ТОП-20 в апреле 2018 года стал Иркутский госуниверситет, который занял 16-е место.

Медиаиндекс иркутского вуза составил 11998,3. Совсем ненамного его опережает Российский университет дружбы народов, с другой стороны – еще один новичкок рейтинга, Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС».

В лидерах рейтинга – МГУ имени Ломоносова, Высшая школа экономики и Российская академия народного хозяйства и государственной службы. Замыкает ТОП-20 Тюменский государственный университет.