ИГУ вошел в международный репутационный рейтинг Round University Ranking

Иркутск, 30.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский государственный университет – единственный вуз Прибайкалья, вошедший в международный репутационный рейтинг университетов агентства Round University Ranking (RUR).

В мировом рейтинге ИГУ улучшил свои позиции на 30 пунктов и занял 742 место, сообщает пресс-служба вуза. При этом среди российских вузов Иркутский университет занял 58 место, улучшив свои позиции по сравнению с прошлым годом.

Исследование основывается на данных с задержкой в три года, то есть результат 2020 года на самом деле отражает положение дел на 2017 год.

Рейтинг оценивает деятельность 1100 ведущих университетов из 85 стран мира. Каждый вуз оценивается по методологии, которая состоит из 20 отдельных индикаторов, объединенных в четыре направления измерения: качество преподавания (40%), качество исследований (40%), уровень интернационализации (10%) и уровень финансовой устойчивости (10%).