ИГУ вошел в Национальный рейтинг университетов

Иркутск, 5.06.19 (ИА «Телеинформ»), – ИГУ традиционно вошел в ежегодный Национальный рейтинг университетов, подготовленный Международной информационной группой «Интерфакс» по итогам 2018/2019 учебного года, заняв 51-е место.

Как сообщает пресс-служба вуза, всего оценивалась деятельность 327 ведущих университетов России, в том числе, традиционно, со статусом федеральных, национальных исследовательских, опорных, участников проекта 5-100. Оценка велась по шести параметрам: бренд, образовательная деятельность, научно-исследовательская деятельность, социальная среда, интернационализация, инновации и технологическое предпринимательство. Каждый из них составлялся на основе частных показателей.

Так, в важном для абитуриентов параметре «Образование», где ИГУ продемонстрировал хороший рост, поднявшись на 53-54 место с прошлогодней позиции 68-70, их шесть. В частности, оценивался спектр реализуемых образовательных программ бакалавриата и специалитета, организация практики и работа вуза со школами и школьниками.

Лучшие показатели у Иркутского госуниверситета по параметрам «Социализация» и «Бренд» – по обоим вуз попал в ТОП-50. При этом в сравнении с 2018 годом резкий скачок вверх наблюдается по первому параметру – с 40 на 25 место, по второму – с 42 на 35-36 место.

В соответствии с методикой параметр «Социализация» формировался на основе пяти показателей. Оценивался средний уровень зарплат научно-педагогических работников, непрерывное образование, качество кампуса, участие в разработке и реализации программ социально-экономического развития страны, региона, города, развитие социальной сферы вуза.

Бренд университета включает в себя совокупность ценностей института (ценностей академической и корпоративной культуры), которые транслируются целевым аудиториям в соответствии с миссией университета. Оценка велась по пяти показателям: так называемая «Селекция элит», в которой анализируются успехи (карьера, проекты, исследования) выпускников и сотрудников в государственном управлении, бизнесе и академической среде; коммуникации с целевыми аудиториями; медиаактивность; восприятие исследований вуза международным, а также русскоязычным академическим сообществом.

Оценка проводилась по результатам анкет, заполненных администрациями университетов, доступных публичных данных, размещаемых на сайтах вузов и информационных ресурсах Минобрнауки России, а также данных из информационно-аналитической системы СПАРК и системы анализа медиасреды СКАН.