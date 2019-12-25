ИГУ вошел в третью лигу Национального агрегированного рейтинга

Иркутск, 26.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский государственный университет получил высокие оценки и разместился на третьей строчке третьей лиги Национального агрегированного рейтинга университетов России. Опубликованный рейтинг является агрегатором восьми существующих в России признаваемых рейтингов за 2018 год, удовлетворяющих требованиям публичности, стабильности, массовости и периодичности, сообщает пресс-служба вуза.

В Национальном агрегированном рейтинге проанализированы достижения 721 российского вуза. По результатам все участники разбиты на четыре зоны. Зона 1: премьер-лига, в нее вошли 24 вуза. Зона 2: первая-третья лиги, в нее вошли 157 вузов, в том числе ИГУ. Зона 3: четвертая-шестая лиги, всего 348 вузов. Зона 4: седьмая-девятая лиги, здесь 192 организации.

– Национальный агрегированный рейтинг хорошо показал сильные стороны ИГУ, которые должны стать точками роста университета и, одновременно, выявил проблемы, требующие пристального внимания. Предстоит много сделать для продвижения университета в сфере профессионально-общественной аккредитации, в международной сфере. Рейтинг показал, что ИГУ занимает прочные позиции в российской системе высшего образования, однако усиливающая конкуренция требует новых амбициозных задач и смелых решений, – сказал проректор по научной работе и международной деятельности ИГУ Константин Григоричев.

Отметим, в Национальный агрегированный рейтинг вошли шесть вузов Иркутской области. Так, также в третьей лиге следующей за ИГУ строчкой разместился ИРНИТУ. Здесь же, на 38-й строчке – ИГМУ. В пятой лиге (зона 3) находятся два вуза: ИрГУПС (19-й) и БГУ (59-й). В седьмую лигу (зона 4) вошел ИрГАУ им. А. А. Ежевского (22-й).

Иркутский государственный университет отметился в семи из восьми рейтингов, проанализированных в Национальном агрегированном рейтинге. Так, хорошие числовые показатели у ИГУ в Национальном рейтинге университетов (составлен Интерфакс) – 42 место, в рейтинге «Первая миссия» (на базе проекта «Лучшие образовательные программы инновационной России») – 11 место, в рейтинге востребованности вузов (составлен РИА-Новости) – 17 место, по данным мониторинга эффективности деятельности вузов (Минобрнауки РФ) – пятое место.