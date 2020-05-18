ИГУ запустил в помощь абитуриентам калькулятор ЕГЭ

Иркутск, 19.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Подобрать направление подготовки с максимальными шансами на поступление поможет абитуриентам, поступающим в ИГУ, специальный калькулятор ЕГЭ . Размещается он на официальном сайте вуза в разделе «Поступающим».

– Калькулятор ЕГЭ – это важный инструмент для быстрого определения направлений подготовки, на которые можно подать документы. Онлайн-помощник сориентирует абитуриентов по экзаменам, которые понадобятся для поступления, покажет проходные баллы прошлого года и даст информацию по количеству бюджетных мест, – подчеркнул ответственный секретарь центральной приемной комиссии ИГУ Дмитрий Матвеев.

Как сообщает пресс-служба университета, пользовательский интерфейс в калькуляторе ЕГЭ ИГУ настроен на интуитивно понятном уровне. Для того чтобы облегчить поиск, можно выбрать уровень обучения – бакалавриат, магистратура или специалитет.

После этого нужно отфильтровать направления подготовки по предметам ЕГЭ (для поступающих на бакалавриат или специалитет). То есть, потребуется указать имеющийся набор сданных экзаменов, и калькулятор отсеет не подходящие направления, а также покажет институты/факультеты, на которых они реализуются.

В калькуляторе также содержится такая важная информация, как краткая справка по профилям обучения и сведения о возможностях трудоустройства.