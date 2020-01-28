Инновационная образовательная Лин-лаборатория открылась в ИрГУПСе

Иркутск, 29.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутском госуниверситете путей сообщения появился уникальный учебный центр – Лин-лаборатория. Это инновационная площадка, в основе которой – имитация реальных процессов производства, сообщает пресс-служба вуза.

Отмечается, что теперь студенты ИрГУПСа будут изучать основы «Бережливого производства» в игровой форме. Лин-лаборатория состоит из нескольких зон. Например, «Зона складной логистики», «Зона офис», «Зона оперативное управление» и другие. Задания для студентов носят проблемный характер и взяты из реальных ситуаций на производстве. Задача обучающихся – в короткие сроки найти оптимальное решение. Для этого преподаватели предоставляют им полный карт-бланш. По словам ректора ИрГУПСа Сергея Каргапольцева, инновационная площадка позволит развить у студентов дополнительные компетенции, также они научатся работать в команде.

– Создание этой лаборатории позволит теоретические знания, которые получают студенты объединить с практикой. Но самое главное, здесь мы сможем смоделировать мини-производство, где непосредственно студенты будут знакомиться с организацией производственного процесса. Немало важно, что при решении производственных задач будет применяться командный метод работы. А значит, студенты получат навыки работы в команде, – отметил ректор университета.

К слову, обучаться производственным процессам в Лин-лаборатории будут не только студенты ИрГУПСа, но и сотрудники предприятий Иркутской области и соседней Бурятии. Заявки на обучение уже поступили, говорят в вузе.