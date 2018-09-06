ИНЦ СО РАН получил бессрочную лицензию на образовательную деятельность по программам аспирантуры

Иркутск, 7.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 2 августа 2018 года предоставила Иркутскому научному центру СО РАН бессрочную лицензию на осуществление образовательной деятельности.

Как сообщает пресс-служба ИНЦ СО РАН, с начала сентября здесь начинают обучение аспирантов по направлениям «Языкознание и литературоведение» и «Образование и педагогические науки». В приемную комиссию ИНЦ СО РАН уже поступили заявления на обучение в аспирантуре от граждан России и Китая. – Со второй половины прошлого столетия в Иркутском научном центре работает кафедра иностранных языков. В последние годы, помимо обучения аспирантов английскому и немецкому языкам, совместно с новой кафедрой педагогики и экспертной оценки, было организовано исследование языков в их теоретическом и функциональном аспектах. Именно в рамках этого направления будут функционировать программы подготовки аспирантов «Теория языка» и «Теория и методика обучения и воспитания (русский язык как иностранный, уровень профессионального образования)» – по последней подготовка кадров высшей квалификации в Иркутске осуществляется только в ИНЦ СО РАН, — рассказывает начальник отдела научно-образовательной деятельности и экспертной оценки ИНЦ СО РАН кандидат филологических наук Наталия Свердлова.

Как отмечает научный руководитель ИНЦ СО РАН академик РАН Игорь Бычков, иркутская академическая наука обрела гуманитарное направление, объединяющее теоретические и прикладные стороны исследования языков в синхроническом аспекте.

– Следующим шагом в развитии этого направления станет обоснование и предоставление на экспертизу в РАН проектов запланированных научных работ для последующего утверждения государственного задания на выполнения научных исследований, – сказал Игорь Бычков. На данный момент обучение в аспирантуре ИНЦ СО РАН возможно на внебюджетной основе по очной и заочной формам. Прием документов продлится до 20 сентября.

Кроме этого, Иркутский научный центр СО РАН продолжает сотрудничество с академическими учреждениями Иркутска в образовательной сфере и обучает аспирантов иностранному языку, философии и педагогике.