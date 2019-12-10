ИрГАУ вошел в мировой рейтинг «зеленых» университетов

Иркутск, 11.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Мировой рейтинг «зеленых» университетов – GreenMetric – представил результаты экологической устойчивости университетов. ИрГАУ занял в нем 224-е место среди университетов мира, шестое – среди самых «зеленых» университетов России и второе – среди российских аграрных вузов.

Как сообщает пресс-служба ИрГАУ, в этом году GreenMetric World University Rankings ранжировал 780 университетов из 85 стран мира по их приверженности идеям устойчивого развития и созданию «экологически чистой» инфраструктуры. Рейтинг оценивал университеты по 6 параметрам: удобство инфраструктуры, транспортная политика, программы по переработке отходов, использование энергоэффективных технологий, сохранение водных ресурсов, а также образование в контексте устойчивого развития.

Вузу был выдан сертификат о включении Иркутского ГАУ в мировой рейтинг «зеленых» университетов.