ИрГУПС впервые вводит скидки на коммерческое обучение

Иркутск, 4.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В новом учебном году Иркутский государственный университет путей сообщения вводит скидки на коммерческое обучение. Такая практика применяется в вузе впервые.

Как сообщает пресс-служба университета, в соответствии с положением, которое опубликовано на официальном сайте вуза, на снижение стоимости обучения по программам специалитета, бакалавриата и магистратуры могут претендовать две категории абитуриентов.

К первой относятся те, кто сдал ЕГЭ или университетский вступительный экзамен не ниже, чем на 60 баллов, имеют аттестат о среднем профессиональном образовании с отличием или являются победителем/призером Всероссийской олимпиады школьников. В этом случае размер скидки составит 25-30% в зависимости от выбранной образовательной программы. К примеру, максимальную скидку на коммерческое обучение получат поступающие на специальности, которые являются приоритетными для развития науки и техники. Среди них – «Информационная безопасность», «Программная инженерия» и другие. Сейчас стоимость платного обучения по этому профилю составляет 160 тысяч 100 рублей в год.

Ко второй категории относятся абитуриенты, проживающие на линейных станциях ОАО «РЖД», а также те, у кого есть диплом о среднем профессиональном образовании, или слушатели курсов ИрГУПСа и филиалов. Для них также предусмотрена скидка на коммерческое обучение по программам специалитета, бакалавриата и магистратуры в размере 24-29%.

– К слову, на оплату обучения по сниженному тарифу могут рассчитывать и те абитуриенты, кто намерен поступать в этом году в колледжи и техникумы ИрГУПС, – говорят в вузе.

Вся актуальная информация о стоимости программ высшего и среднего профессионального образования опубликована на официальном сайте университета. Порядок оказания платных образовательных услуг, а также локальные акты вуза, регламентирующие процедуру снижения стоимости находятся в разделе «Сведения об образовательной организации/платные образовательные услуги».