Ирина Синцова: инклюзивное образование для детей-инвалидов должно стать доступнее

Иркутская область, 28.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Успешный опыт инклюзивного образования в школах должен быть распространен во всех муниципальных образованиях Иркутской области. Об этом заявила председатель комитета по социально-культурному законодательству Законодательного собрания Иркутской области Ирина Синцова при посещении школы №6 в Ангарске, где в течение нескольких лет работают классы для детей-инвалидов, сообщает пресс-служба ЗС. Вместе с педагогами, родителями и представителями общественных организаций были рассмотрены этапы и механизмы введения инклюзивного образования в общеобразовательных школах, а также сложности, в решении которых требуется, в том числе, и поддержка областного парламента. – Залог успеха – это сочетание различных форм обучения. При такой организации образовательного процесса ребята-инвалиды с сохранным интеллектом могут учиться, как и все в обычной школе, общаться со своими сверстниками, участвовать в мероприятиях и посещать кружки. Однако для этого необходимо переоборудование школы, а также наличие специальных педагогов, – отметила Ирина Синцова. Как рассказала директор ангарской школы Инна Морозова, в течение нескольких лет в рамках различных муниципальных программ велось переоборудование школы. В прошлом году был выпущен первый 11 инклюзивный класс, почти все ученики которого сдали экзамены на общих основаниях и поступили в вузы. Сегодня, заметили присутствующие на совещании родители, в Ангарске есть еще несколько десятков детей-инвалидов с сохранным интеллектом, которые могли бы учиться в таких классах, однако возможности школы №6 ограниченны, а другие учебные заведения – не приспособлены для детей-инвалидов. По словам Ирины Синцовой, необходимо рассмотреть возможность выделения из областного бюджета дополнительных средств на ремонт и реконструкцию школ в муниципальных образованиях с учетом требований к организации учебного процесса для детей-инвалидов, а также решить ряд других вопросов. В том числе, пояснила парламентарий, речь идет об организации перевозки таких ребят, так как сейчас, в основном, родители привозят детей на личном автотранспорте, но такая возможность есть не в каждой семье. Также необходимо развитие института тьютерства и организация подготовки педагогов. Важной темой, заметила Ирина Синцова, является увеличение нормативов на учебные расходы для таких школ в связи с необходимостью покупки дополнительного оборудования. Она напомнила, что на 15-й сессии Законодательного собрания по инициативе депутатов было принято несколько важнейших законопроектов, в частности, были увеличены нормативы на учебные расходы для школ и детских садов, а также принят закон, направленный на обеспечение двухразовым питанием в общеобразовательных школах детей-инвалидов. Эти вопросы планируется рассмотреть в рамках круглого стола на тему «Обеспечение прав детей-инвалидов на образование», который пройдет на площадке Законодательного собрания 29 мая. ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: ангарск

заксобрание

ирина синцова

иркутская область Тэги: View the discussion thread.