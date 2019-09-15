Иркутская команда обошла москвичей на учебно-тренировочных сборах по спортивному программированию

Байкальск, 16.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Байкальске на горе «Соболиная» 14 сентября провели учебно-тренировочные сборы по спортивному программированию «Discover Baikal 2019», проводимые в рамках подготовки к чемпионату мира по спортивному программированию ICPC. Об этом сообщают организаторы.

В течение недели студенты из Тюмени, Москвы, Иркутска развивали свои навыки сложных алгоритмических задач, качества работы с кодом и соревновались за призовые места. Помимо прочего, участники имели возможность помериться силами со студентами учебно-тренировочных сборов в Кыргызстане, который проходил параллельно с «Discover Baikal 2019». Иркутяне показали себя достойно во всех дивизионах. При этом в дивизионе B они обошли московскую команду из МФТИ.

Впервые на подобных сборах принимали участие не только студенты, но и специалисты, работающие в компаниях и фрилансеры. На взрослом треке присутствовали – группа компаний «ФОРУС» и IT-компания «КРОК».

Организаторы сборов приносят благодарность всем, кто принял участие в подготовке и поддержал мероприятие в качестве спонсоров и партнеров – группа компаний «Форус», «РТ-НЕО», «Деловая Сеть Иркутск», ИГУ, ИРНИТУ, Иркутский авиационный техникум, Московский физико-технический институт, Тюменский индустриальный университет, а также «Moscow Workshops ICPC».

Следующие сборы планируется провести на Байкале в 2020 году, примерно в это же время, но уже с участием международных студенческих команд.