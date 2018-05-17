Иркутская Молчановка получила лицензию на образовательную деятельность

Иркутск, 18.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская областная государственная универсальная научная библиотека имени Молчанова-Сибирского получила лицензию на осуществление образовательной деятельности. Об этом сообщает пресс-служба регправительства.

Лицензия позволит иркутской Молчановке выдавать официальные документы о повышении квалификации библиотекарей. Обучение будут проводить и специалисты библиотеки, и приглашенные преподаватели.

Кроме того, благодаря лицензии библиотека будет предоставлять читателям еще больший спектр услуг. Читатели Молчановки теперь не только смогут посещать мастер-классы, лекции, семинары по развитию творческих способностей и самосовершенствованию, но и получать документ о дополнительном образовании.

Отмечено, что образовательная деятельность – одно из основных направлений работы библиотеки, закрепленное в Уставе учреждения. Молчановка является методическим центром для общедоступных библиотек региона, накопила богатейший опыт работы по повышению квалификации специалистов библиотек Приангарья. Там проходят консультации, вебинары, выездные семинары и множество других методических мероприятий. Совместно с иркутскими областными колледжем культуры и учебно-методическим центром культуры и искусства «Байкал» сотрудники учреждения организуют областные курсы повышения квалификации для работников учреждений культуры.

Для организации и координации образовательной деятельности в библиотеке создан специальный сектор научно-методического отдела – учебный центр. В ближайшее время информация о программах, по которым уже этим летом будут осуществлен набор на обучение, будет размещена на сайте библиотеки.