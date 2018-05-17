ТЕМЫ
Архив
< Мая 2018>
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Сегодня
Образование
18.05.2018

Иркутская Молчановка получила лицензию на образовательную деятельность

Иркутск, 18.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская областная государственная универсальная научная библиотека имени Молчанова-Сибирского получила лицензию на осуществление образовательной деятельности. Об этом сообщает пресс-служба регправительства.

Лицензия позволит иркутской Молчановке выдавать официальные документы о повышении квалификации библиотекарей. Обучение будут проводить и специалисты библиотеки, и приглашенные преподаватели.

Кроме того, благодаря лицензии библиотека будет предоставлять читателям еще больший спектр услуг. Читатели Молчановки теперь не только смогут посещать мастер-классы, лекции, семинары по развитию творческих способностей и самосовершенствованию, но и получать документ о дополнительном образовании.

Отмечено, что образовательная деятельность – одно из основных направлений работы библиотеки, закрепленное в Уставе учреждения. Молчановка является методическим центром для общедоступных библиотек региона, накопила богатейший опыт работы по повышению квалификации специалистов библиотек Приангарья. Там проходят консультации, вебинары, выездные семинары и множество других методических мероприятий. Совместно с иркутскими областными колледжем культуры и учебно-методическим центром культуры и искусства «Байкал» сотрудники учреждения  организуют областные курсы повышения квалификации для работников учреждений культуры.

Для организации и координации образовательной деятельности в библиотеке создан специальный сектор научно-методического отдела – учебный центр. В ближайшее время информация о программах, по которым уже этим летом будут осуществлен набор на обучение, будет размещена на сайте библиотеки.

ТЕПЕРЬ: новости образования в Иркутске и области — в Telegram

Ляпы в сочинениях ЕГЭ

Загрузка...

Новости образования в Иркутской области

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске