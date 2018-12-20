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21.12.2018

Иркутская общественность выступила против увольнения директора лицея №3 Николая Кашина

Иркутск, 21.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская общественность выступила категорически против увольнения директора лицея №3 Николая Кашина.

Как сообщают участники инициативной группы, городской департамент образования вручил ему уведомление об увольнении с 25 декабря в связи с окончанием контракта, который не планируется больше продлевать. В поддержку Николая Кашина выступило множество бывших учеников лицея и родители нынешних. Массовый протест звучит в соцсетях, во время пресс-конференции президента РФ Владимира Путина 20 декабря вопрос хоть и не прозвучал, но попал в бегущую строку на экране телевизоров во время трансляции.

Сейчас в сети собирают подписи под петицией в поддержку директора лицея. Он «стал лицом одной из лучших школ страны, лицея, где учились мы, учатся и будут учиться наши дети. Николай Кашин готовит если не лучших, то одних из лучших выпускников города и страны, это будущее нашего города. Давайте не будем лишать Иркутск будущего!», – говорится в петиции. Менее чем за сутки это обращение собрало почти три тысячи подписей и они продолжают добавляться.

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