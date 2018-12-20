|Образование
|21.12.2018
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Иркутская общественность выступила против увольнения директора лицея №3 Николая Кашина
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Иркутск, 21.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская общественность выступила категорически против увольнения директора лицея №3 Николая Кашина.
Как сообщают участники инициативной группы, городской департамент образования вручил ему уведомление об увольнении с 25 декабря в связи с окончанием контракта, который не планируется больше продлевать. В поддержку Николая Кашина выступило множество бывших учеников лицея и родители нынешних. Массовый протест звучит в соцсетях, во время пресс-конференции президента РФ Владимира Путина 20 декабря вопрос хоть и не прозвучал, но попал в бегущую строку на экране телевизоров во время трансляции.
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