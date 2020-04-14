Иркутская «Точка будущего» с 20 апреля начнет прием заявлений на обучение в следующем учебном году

Иркутск, 14.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Образовательный комплекс «Точка будущего» в Иркутске с 20 апреля начнет набор учащихся на 2020-2021 учебный год. Планируется принять около 200 новых заявлений на зачисление в школу и детский сад, сообщает пресс-служба организации. Ранее в рамках первой приемной кампании в ноябре 2019 года родители подали 350 заявлений на обучение детей в комплексе. – Приемная кампания в образовательный комплекс «Точка будущего» выстраивается с позиции доступности образования. Мы не осуществляем отбор по способностям или другим параметрам, учитываем только очередность приема заявлений о зачислении и количество вакантных мест. Ввиду повышенного интереса к образовательному комплексу мы не только принимаем заявления на свободные места, но и формируем резерв заявлений на учебный год, – рассказала директор образовательного комплекса Наталья Воробьева. Запись в группы детского сада пройдет с 20 по 23 апреля. Заявления в начальную, основную и старшую школы будут приниматься с 20 по 30 апреля. Точные даты начала приема по группам и классам размещены на сайте образовательного комплекса точкабудущего.рф в разделе «Прием». Правила поступления в «Точку будущего» общие для всех: родителям или законным представителям ребенка необходимо заполнить анкету о заинтересованности на сайте комплекса, ввести информацию о детях. В дни приема заявлений система зафиксирует дату и время отправки заявления. На электронную почту будет направлено уведомление с номером очереди. Минимальный возраст для приема в детский сад – три года, в начальную школу – шесть лет шесть месяцев на момент начала обучения. Свои вопросы по приему родители могут направлять на адрес Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript , по вопросам работы сайта обращаться в службу техподдержки Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript . Поэтапно к 2023 году численность обучающихся в «Точке будущего» будет доведена до проектной мощности в 1022 ученика, среди них около 150 детей из приемных семей. Официальное открытие комплекса запланировано на 1 сентября 2020 года. Более 50 педагогов уже приняты на работу в «Точку будущего» и в дистанционном режиме совместно с администрацией комплекса готовят свои учебные планы. Образовательная система спроектирована специалистами Центра разработки образовательных систем «Умная школа» с привлечением экспертов Центра психологического сопровождения образования «ТОЧКА ПСИ». Акцент сделан на проектной деятельности, профориентации и технологии жизненного проектирования. Дополнительный набор кандидатов на вакансии в педагогическом коллективе и хозяйственном подразделении образовательного комплекса будет объявлен в мае. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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