Иркутских студентов приглашают на «Сессию с «Молчановкой»

Иркутск, 28.05.18 (ИА «Телеинформ»), - С 29 мая по 10 июня в Иркутске пройдет информационная акция «Сессия с «Молчановкой».

Как сообщает пресс-служба областной библиотеки имени И. И. Молчанова-Сибирского, для всех, кто сдает сессию или уже начал подготовку к следующей, в библиотеке организованы познавательные лекции, психологические тренинги, практические занятия, выставки учебной литературы.

В программе акции – знакомство с электронными ресурсами «Молчановки», помогающими в успешном написании учебной или научной работы. Студентов научат оформлять библиографический список литературы, правильно готовиться к успешной защите своей работы.

На интерактивной лекции по мнемотехническим приемам расскажут, как запоминать новую информацию так, чтобы она отложилась в долгосрочной памяти. На лекции «100 иностранных слов за день – реально?» можно будет опробовать в деле различные техники для запоминания иностранных слов.

На мастер-классе «НейроФитнес – осознанные тренировки мозга» можно будет научиться запоминать большой объем информации, проработать концентрацию внимания и сосредоточенность, улучшить скорость реакции, разучить комплекс упражнений для синхронизации обоих полушарий мозга

Организаторы также рекомендуют побывать в отделе абонемента и узнать обо всех фишках экспертов. А также, чтобы гарантированно сдать все экзамены на пятерки, нужно поучаствовать в шуточном ритуале «Молчановка», помоги!».

Подробная программа акции – на сайте библиотеки.