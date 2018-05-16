Иркутские общественники устроили десятиклассникам квест и тренинг по профориентации

Иркутск, 17.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутские активисты ОНФ провели квест и тренинг по профориентации для десятиклассников школ областного центра в рамках проекта ОНФ «Равные возможности – детям». Учащиеся школ №11, 40 и 72 успешно поработали на двух различных площадках.

– В ходе тренинга дети задумались о том, какие профессии со временем могут исчезнуть, а какие, наоборот, могут появиться и быть востребованными. В формате «открытого пространства» они формулировали соответствующие списки. Так, по мнению школьников, исчезать будут те специальности, выполнение работ по которым может быть заменено машинами, либо те, которые могут оказаться не востребованными в силу меняющихся условий (например, почтальон). К актуальным профессиям старшеклассники отнесли биотехнологов, генетиков, к категории «вечных» – учителей, врачей, актеров, – рассказала координатор проекта ОНФ «Равные возможности – детям» в Иркутской области Анастасия Архипкина.

По словам эксперта этого же проекта Екатерины Полищук, учащимся дали возможность смоделировать профессиональные ситуации и попробовать свои силы, а также оценить правильность своего выбора будущей специальности. Целью мероприятия также была помощь старшеклассникам в укреплении мотивации для самостоятельного принятия решений по профессиональному самоопределению.

Во время профориентационного квеста была организована деловая игра. Старшеклассники смоделировали создание нефтедобывающего бизнеса, поскольку в нем присутствует большой спектр профессий и есть примеры в регионе. Как пояснили эксперты Народного фронта, учащиеся провели взаимные собеседования по более чем 20 должностям в сфере разведки и добычи полезных ископаемых, строительства промышленных вышек, а также в сфере управления. Юноши и девушки познакомились с основными профессиями добывающей отрасли, а также со специальностями, представители которых обслуживают любой бизнес: маркетингом, коммерческой деятельностью, финансами, юриспруденцией, бухгалтерией, кадровой работой, логистикой.

– В одной из школ Иркутска мы недавно провели исследование и тренинги по осознанному выбору профессии. Ребята озвучивали критерии, по которым они выбирают профессии, и основным была названа заработная плата. Молодежь сегодня часто думает, что можно прийти на предприятие и сразу сесть в руководящее кресло. И во время общения со школьниками мы как раз рассматриваем, сколько нужно вкладывать собственных ресурсов – знаний, опыта, навыков, умений, личностных качеств, – чтобы получить желаемый уровень зарплаты, – пояснила Екатерина Полищук.

Подводя итоги профориентационных мероприятий, эксперты ОНФ отметили, что дети ярко проявили свои личностные качества, а поставленные задачи помогли им сплотиться и мобилизовать свой интеллектуальный потенциал. Работу со старшеклассниками предполагается продолжить.