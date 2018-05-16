ТЕМЫ
Архив
< Мая 2018>
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Сегодня
Образование
17.05.2018

Иркутские общественники устроили десятиклассникам квест и тренинг по профориентации

Иркутск, 17.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутские активисты ОНФ провели квест и тренинг по профориентации для десятиклассников школ областного центра в рамках проекта ОНФ «Равные возможности – детям». Учащиеся школ №11, 40 и 72 успешно поработали на двух различных площадках.

– В ходе тренинга дети задумались о том, какие профессии со временем могут исчезнуть, а какие, наоборот, могут появиться и быть востребованными. В формате «открытого пространства» они формулировали соответствующие списки. Так, по мнению школьников, исчезать будут те специальности, выполнение работ по которым может быть заменено машинами, либо те, которые могут оказаться не востребованными в силу меняющихся условий (например, почтальон). К актуальным профессиям старшеклассники отнесли биотехнологов, генетиков, к категории «вечных» – учителей, врачей, актеров, – рассказала координатор проекта ОНФ «Равные возможности – детям» в Иркутской области Анастасия Архипкина.

По словам эксперта этого же проекта Екатерины Полищук, учащимся дали возможность смоделировать профессиональные ситуации и попробовать свои силы, а также оценить правильность своего выбора будущей специальности. Целью мероприятия также была помощь старшеклассникам в укреплении мотивации для самостоятельного принятия решений по профессиональному самоопределению.

Во время профориентационного квеста была организована деловая игра. Старшеклассники смоделировали создание нефтедобывающего бизнеса, поскольку в нем присутствует большой спектр профессий и есть примеры в регионе. Как пояснили эксперты Народного фронта, учащиеся провели взаимные собеседования по более чем 20 должностям в сфере разведки и добычи полезных ископаемых, строительства промышленных вышек, а также в сфере управления. Юноши и девушки познакомились с основными профессиями добывающей отрасли, а также со специальностями, представители которых обслуживают любой бизнес: маркетингом, коммерческой деятельностью, финансами, юриспруденцией, бухгалтерией, кадровой работой, логистикой.

– В одной из школ Иркутска мы недавно провели исследование и тренинги по осознанному выбору профессии. Ребята озвучивали критерии, по которым они выбирают профессии, и основным была названа заработная плата. Молодежь сегодня часто думает, что можно прийти на предприятие и сразу сесть в руководящее кресло. И во время общения со школьниками мы как раз рассматриваем, сколько нужно вкладывать собственных ресурсов – знаний, опыта, навыков, умений, личностных качеств, – чтобы получить желаемый уровень зарплаты, – пояснила Екатерина Полищук.

Подводя итоги профориентационных мероприятий, эксперты ОНФ отметили, что дети ярко проявили свои личностные качества, а поставленные задачи помогли им сплотиться и мобилизовать свой интеллектуальный потенциал. Работу со старшеклассниками предполагается продолжить.

ТЕПЕРЬ: новости образования в Иркутске и области — в Telegram

Ляпы в сочинениях ЕГЭ

Загрузка...

Новости образования в Иркутской области

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске