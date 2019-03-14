Иркутские следователи повысят квалификацию в московской и питерской академиях

Иркутская область, 14.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Следователей-бакалавров из Иркутской области приглашают поступить на факультет магистерской подготовки Московской и Санкт-Петербургской академий СК РФ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В качестве преимуществ учебы в Московской академии названы: использование последних новинок криминалистической техники на занятиях, обучение у высококлассных педагогов-практиков, возможность публиковать свои работы в научных изданиях академии, гарантированное предоставление общежития, стипендия, бесплатное медицинское обслуживание и многое другое. Срок обучения – два года, форма – очная. По окончанию учебы всем выпускникам дипломы вручит руководство СК России в Зале Славы Музея Победы.

Для поступления необходимо не позже 1 апреля 2019 года обратиться в кадровое подразделение территориального следственного органа СК РФ, с 10 по 15 июля сдать экзамены. Дополнительную информацию можно найти на сайте Московской академии СК РФ.

Также жители Иркутской области могут поступить в Санкт-Петербургскую академию Следственного комитета Российской Федерации. Студентов обеспечат бесплатным форменным обмундированием, бесплатными учебниками и пособиями, льготными проездными, местами в общежитии, бесплатной медпомощью и стипендиями. После окончания вуза выпускникам гарантируют трудоустройство в органах СК.