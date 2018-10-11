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12.10.2018

Иркутские ученые победили на международном конкурсе с презентацией о криптовалютах

Иркутск, 12.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутские ученые презентовали свои разработки, посвященные криптовалютам, на международном конкурсе преподавателей вузов «Формирование компетенций в профессиональном образовании-2018» и победили с этой презентацией в направлении «Профессиональные компетенции».

Как сообщает пресс-служба ИРНИТУ, жюри высоко оценило презентацию преподавателей вуза и отметило весомый вклад в развитие учебной дисциплины «Банки и финансовые институты».

По информации оргкомитета, на заочный интеллектуальный турнир приехали 217 преподавателей вузов из России, Белоруссии, Болгарии, Казахстана, Китая и Таджикистана. Экспертная комиссия оценивала созданные преподавателями учебно-методические материалы, сборники тестов и задач, рабочие программы по дисциплинам, связанным с физико-математическими, химическими, медицинскими, историко-правовыми, педагогическими, экономическими и другими науками.

Директор Института экономики, управления и права ИРНИТУ Андрей Нечаев уверен, что электронные деньги в будущем составят основу мировой экономики. Поэтому тема внедрения криптовалюты становится все более актуальной и для россиян. Через несколько лет отечественные банки могут последовать примеру зарубежных партнёров и перейти на использование системы блокчейн. В связи с этим, по мнению Андрея Нечаева, возникнет необходимость в создании базы для правового регулирования цифровой экономики.

В своей презентации сотрудники иркутского «Политеха» проанализировали имеющуюся в сетевых источниках информацию о криптовалюте – примерно на 90 слайдах они рассказали о видах криптовалют, раскрыли суть терминов «майнинг», «майнер», wallet, хэшрейт и других.

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