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10.09.2018

Иркутские вузы и ссузы присоединятся к параду российского студенчества

Иркутск, 10.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутские вузы и ссузы присоединятся к параду российского студенчества, который пройдет в столице Приангарья 15 сентября.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, положение  о проведении акции сегодня подписали мэр областного центра Дмитрий Бердников, врио председателя Совета ректоров Иркутской области, ректор ИрГУПС, доктор технических наук, профессор Сергей Каргапольцев и первый проректор ИГУ, доктор химических наук, профессор Александр Шмидт.

– Парад студенчества в нашем городе должен пройти на высоком уровне. Ведь это не просто шествие, это акция объединения. Студенты-первокурсники должны знать и понимать, что здесь, в Иркутске, в мэрии им всегда окажут необходимую поддержку  во всех начинаниях. Мы заинтересованы в том, чтобы молодежь принимала активнейшее участие в городских процессах. Подписание положения – еще один шаг на пути в этом направлении, – отметил глава города.

Напомним, в Иркутске всероссийская акция пройдет в третий раз. В прошлом году  в параде приняли участие около четырех тысяч студентов из 12 вузов и ссузов города.

КООРДИНАТЫ:

  • Подробная информация о мероприятии размещена  во всех иркутских вузах и на официальной странице студенческого парада в соцсети «Вконтакте».

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