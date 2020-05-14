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Новости образования в Иркутской области
13.05.2020

Иркутский госуниверситет возглавил Александр Шмидт

Иркутск, 13.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Доктор химических наук, профессор Александр Шмидт выбран на пост ректора Иркутского государственного университета большинством голосов на конференции работников и обучающихся вуза.

Конференция прошла 13 мая. Как сообщает пресс-служба ИГУ, участие в ней принял 121 делегат: очно на площадке Научной библиотеки имени Валентина Распутина – 60 человек, удаленно через систему видеоконференцсвязи – 61 человек. Для последних голосование было обеспечено с помощью переносных урн, доставляемых членами счетной комиссии.

Напомним, на должность ректора Иркутского государственного университета претендовали три кандидата. За Александра Шмидта свой голос отдал 101 человек. Еще 13 проголосовали за проректора по учебной работе ИГУ, кандидата биологических наук, доцента Алексея Вокина. Проректор по научной работе и международной деятельности ИГУ, доктор социологических наук, доцент Константин Григоричев получил два голоса.

Протокол конференции, а также все необходимые документы в течение трех дней будут направлены на утверждение в министерство науки и высшего образования Российской Федерации.

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