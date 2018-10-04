|Образование
|04.10.2018
|
|
Иркутской музыкальной школе-интернату вручили сертификат на инструменты
|
Иркутск, 4.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко вручил иркутской школе-интернату музыкальных воспитанников сертификат на 300 тысяч рублей для приобретения музыкальных инструментов. Об этом сообщает пресс-служба регправительства.
В этом году школа-интернат музыкантских воспитанников отмечает 75 лет со дня основания. За время существования школы в ее стенах обучалось 2900 человек, в настоящее время учатся 211 воспитанников.
Выпускники школы становятся успешными музыкантами, военными дирижерами, артистами, педагогами, музыкальными деятелями, которые сохраняют и приумножают традиции школы.
Стоит отметить, что до 1991 года в СССР функционировало 12 школ подобного вида. Сейчас в России осталось только два таких учреждения.
СПРАВКА:
ТЕПЕРЬ: новости образования в Иркутске и области — в Telegram
ТЕПЕРЬ: новости образования в Иркутске и области — в Telegram