Иркутской музыкальной школе-интернату вручили сертификат на инструменты

Иркутск, 4.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко вручил иркутской школе-интернату музыкальных воспитанников сертификат на 300 тысяч рублей для приобретения музыкальных инструментов. Об этом сообщает пресс-служба регправительства. В этом году школа-интернат музыкантских воспитанников отмечает 75 лет со дня основания. За время существования школы в ее стенах обучалось 2900 человек, в настоящее время учатся 211 воспитанников. Выпускники школы становятся успешными музыкантами, военными дирижерами, артистами, педагогами, музыкальными деятелями, которые сохраняют и приумножают традиции школы. Стоит отметить, что до 1991 года в СССР функционировало 12 школ подобного вида. Сейчас в России осталось только два таких учреждения. СПРАВКА: Школа военно-музыкантских воспитанников для детей-сирот, потерявших родителей во время войны, в Иркутске была открыта в 1943 году. Первые ее выпускники пополнили духовые оркестры частей Красной Армии.

Школа как военная просуществовала до 1956 года, выпустив из своих стен более 200 талантливых ребят, большинство из которых стали музыкантами-профессионалами. Затем учреждение было выведено из состава министерства обороны СССР и передано в ведение Главного управления образования Иркутской области. ТЕПЕРЬ: новости образования в Иркутске и области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... иркутск

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