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Образование
04.10.2018

Иркутской музыкальной школе-интернату вручили сертификат на инструменты

Иркутск, 4.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко вручил иркутской школе-интернату музыкальных воспитанников сертификат на 300 тысяч рублей для приобретения музыкальных инструментов. Об этом сообщает пресс-служба регправительства.

В этом году школа-интернат музыкантских воспитанников отмечает 75 лет со дня основания. За время существования школы в ее стенах обучалось 2900 человек, в настоящее время учатся 211 воспитанников.

Выпускники школы становятся успешными музыкантами, военными дирижерами, артистами, педагогами, музыкальными деятелями, которые сохраняют и приумножают традиции школы.

Стоит отметить, что до 1991 года в СССР функционировало 12 школ подобного вида. Сейчас в России осталось только два таких учреждения.

СПРАВКА:

  • Школа военно-музыкантских воспитанников для детей-сирот, потерявших родителей во время войны, в Иркутске была открыта в 1943 году. Первые ее выпускники пополнили духовые оркестры частей Красной Армии.
  • Школа как военная просуществовала до 1956 года, выпустив из своих стен более 200 талантливых ребят, большинство из которых стали музыкантами-профессионалами. Затем учреждение было выведено из состава министерства обороны СССР и передано в ведение Главного управления образования Иркутской области.

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