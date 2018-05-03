ТЕМЫ
Архив
< Мая 2018>
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Сегодня
Образование
04.05.2018

Иркутской области выделили федеральные деньги на «Кванториум»

Иркутск, 4.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Больше 65,6 млн рублей выделили Иркутской области из федерального бюджета на создание детского технопарка «Кванториум». Об этом сообщается в документах федерального Кабмина.

Распоряжением правительства РФ межбюджетные трансферты выделены 12 регионам России. Общий объём субсидий – 870 млн рублей.

– Планируемое количество детей в каждом создаваемом в 2018 году детском технопарке составит не менее 800 человек на постоянной основе и около трёх тысяч участников различных мероприятий, – сообщили в пресс-службе федерального правительства. – Перечень субъектов РФ определён по итогам проведённого Минобрнауки России в 2017 году отбора.

Напомним, власти Иркутской области намерены создать «Кванториум» в областном центре при участии РЖД. Он создается на базе Детской железной дороги, где выделены четыре помещения. Сейчас в них проводят ремонт, открыть «Кванториум» в Иркутске планируют в октябре 2018 года. Здесь будут работать несколько наиболее востребованных направлений – промышленный дизайн, IT-квантум, геоквантум, хайтек РЖД квантум. Сто детей будет заниматься на острове Конный, ещё 700 – в основном здании на Сергеева,3. Обе площадки планируется запустить одновременно.

Детские технопарки «Кванториум» создаются по приоритетному проекту «Доступное дополнительное образование для детей» государственной программы «Развитие образования». До 2021 года в регионах на условиях софинансирования из федерального бюджета должны быть созданы 85 детских технопарков, в том числе до конца 2018 года – не менее 58 детских технопарков. На 1 января 2018 года создан 51 детский технопарк в 37 регионах.

ТЕПЕРЬ: новости образования в Иркутске и области — в Telegram

Ляпы в сочинениях ЕГЭ

Загрузка...

Новости образования в Иркутской области

«Кванториум» в Иркутске
Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске