Иркутской области выделили федеральные деньги на «Кванториум»

Иркутск, 4.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Больше 65,6 млн рублей выделили Иркутской области из федерального бюджета на создание детского технопарка «Кванториум». Об этом сообщается в документах федерального Кабмина.

Распоряжением правительства РФ межбюджетные трансферты выделены 12 регионам России. Общий объём субсидий – 870 млн рублей.

– Планируемое количество детей в каждом создаваемом в 2018 году детском технопарке составит не менее 800 человек на постоянной основе и около трёх тысяч участников различных мероприятий, – сообщили в пресс-службе федерального правительства. – Перечень субъектов РФ определён по итогам проведённого Минобрнауки России в 2017 году отбора.

Напомним, власти Иркутской области намерены создать «Кванториум» в областном центре при участии РЖД. Он создается на базе Детской железной дороги, где выделены четыре помещения. Сейчас в них проводят ремонт, открыть «Кванториум» в Иркутске планируют в октябре 2018 года. Здесь будут работать несколько наиболее востребованных направлений – промышленный дизайн, IT-квантум, геоквантум, хайтек РЖД квантум. Сто детей будет заниматься на острове Конный, ещё 700 – в основном здании на Сергеева,3. Обе площадки планируется запустить одновременно.

Детские технопарки «Кванториум» создаются по приоритетному проекту «Доступное дополнительное образование для детей» государственной программы «Развитие образования». До 2021 года в регионах на условиях софинансирования из федерального бюджета должны быть созданы 85 детских технопарков, в том числе до конца 2018 года – не менее 58 детских технопарков. На 1 января 2018 года создан 51 детский технопарк в 37 регионах.