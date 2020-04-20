Иркутску в 2020 году выделят деньги на строительство блока начальных классов в школе №57

Иркутск, 21.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутску в 2020 году будут выделены средства из областного и федерального бюджетов на строительство еще одной школы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Как отметил вице-мэр, временно исполняющий полномочия главы администрации Иркутска Руслан Болотов, достигнута договоренность и согласован порядок по выделению дополнительных средств городу для строительства объекта образования. На профильном совещании обсудили, в каком районе города сегодня есть наиболее острая необходимость в возведении учебного учреждения.

– Принято решение о строительстве дополнительного учебного блока для начальных классов средней общеобразовательной школы №57. По этому учреждению образования подготовлены все необходимые документы и пройдены экспертизы, что позволит начать возведение объекта уже в 2020 году, – отметил Руслан Болотов. – Сегодня в школе №57 обучаются на 700 детей больше положенного. Увеличение числа учащихся происходит ежегодно. Рядом расположены две школы, фактическая наполняемость которых также превышает проектную мощность зданий.

В настоящее время в Иркутске начато строительство дополнительного блока школы №14. Кроме того, готов проект школы на улице Багратиона, проектируется начальный блок школы №75. В 2020 году начнется проектирование образовательных учреждений на улице Мелентьева и в микрорайоне «Союз».

– Иркутску необходимо строительство новых современных школ. Президентом России Владимиром Путиным поставлена задача о переходе на односменный режим обучения к 2025 году, – отметил председатель думы Иркутска, временно исполняющий полномочия главы города Дмитрий Ружников. – Сегодня важно понимать, какие социальные объекты нужны Иркутску в первую очередь. И уже совместно с депутатским корпусом, с администрацией Иркутска принимать решения, каким образом распределять финансирование в соответствии с потребностями горожан.