ТЕМЫ
Архив
< Апрель 2019 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Сегодня
Образование
08.04.2019

Иркутян 13 апреля ждет Тотальный диктант от Виталия Барышникова, Сергея Шмидта и Натальи Ветровой

Иркутск, 8.04.19 (ИА «Телеинформ»), - В 2019 году на площадке ИФИЯМ ИГУ текст Тотального диктанта прочитают заммэра – председатель комитета по социальной политике и культуре администрации Иркутска Виталий Барышников, преподаватель ИГУ, публицист Сергей Шмидт и главный редактор информационного вещания ТК «АИСТ» Наталья Ветрова.

– В прошлом году я впервые сам написал диктант. Писали с сыном и дочерью, нам очень понравилось. Поэтому, когда организаторы предложили выступить в качестве диктующего в этом году, я согласился, – сказал Виталий Барышников.

Как сообщают организаторы, всего в ИФИЯМ ИГУ диктант пройдет в семи аудиториях. В трех будут диктовать приглашенные диктующие, в четырех – профессиональные филологи. Участники смогут выбрать, в какую аудиторию и к какому диктующими пойти писать диктант. Помимо ИФИЯМ ИГУ диктант можно написать еще более чем на 20 площадках города. Регистрация на площадки идет на сайте проекта totaldict.ru.

Напомним, Тотальный диктант состоится 13 апреля в 13:00 по иркутскому времени. Иркутяне примут участие в проекте уже девятый раз.

ТЕПЕРЬ: новости образования в Иркутске и области — в Telegram

Ляпы в сочинениях ЕГЭ

Загрузка...

Новости образования в Иркутской области

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Другие новости раздела «Образование»:
Иркутян 13 апреля ждет Тотальный диктант от Виталия Барышникова, Сергея Шмидта и Натальи Ветровой08.04.2019
-13-
Иркутск, 8.04.19 (ИА «Телеинформ»), - В 2019 году на площадке ИФИЯМ ИГУ текст Тотального диктанта прочитают заммэра – председатель комитета по социальной политике и культуре администрации Иркутска Виталий Барышников, преподаватель ИГУ, публицист Сергей Шмидт и главный редактор информационного вещания ТК «АИСТ» Наталья Ветрова.
Курсы по профподготовке и повышению квалификации для женщин в декрете открылись в Иркутской области07.04.2019
Иркутская область, 7.04.19 (ИА «Телеинформ»), - В Приангарье открылись курсы по профподготовке и переподготовке, а также повышению квалификации для женщин, находящихся в декретном отпуске, чьи дети не достигли возраста трех лет.
Образовательный процесс в школе в Казачинско-Ленском районе, где произошел пожар, приостановлен не будет05.04.2019
2019-04-05-07-57-04
Казачинско-Ленский район, 5.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Один из корпусов средней школы сгорел 5 апреля в селе Казачинское Казачинско-Ленского района.
Евгений Стекачёв: Иркутск «впереди планеты всей» по строительству школ04.04.2019
2019-04-04-04-03-51
Иркутск, 4.04.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске каждый год строятся новые школы и это основной способ сократить количество смен обучения. Город с задачей справляется по максимуму, считает председатель думы Иркутска Евгений Стекачёв.
Тотальный диктант-2019 в Иркутске можно будет написать на колесе обозрения03.04.2019
-2019-
Иркутск, 3.04.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 3 апреля открылась регистрация на площадки Тотального диктанта. Всего их 25, в том числе – колесо обозрения «Кругозор» и музейно-планетарный комплекс «Ноосфера».
Выпускников вузов Приангарья приглашают принять участие в декаде «Диплом есть – что дальше»03.04.2019
2019-04-02-09-59-45
Иркутская область, 3.04.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области с 10 по 20 апреля пройдет декада мероприятий «Диплом есть – что дальше».
Законодательную инициативу по допвыплатам студентам-целевикам внесла группа депутатов под руководством Сергея Сокола02.04.2019
2019-04-02-09-13-19
Иркутская область, 2.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Довести размер дополнительной ежемесячной выплаты студентам целевого обучения, получающим высшее медицинское или педагогическое образование, до суммы три тысячи рублей призвана законодательная инициатива группы депутатов Заксобрания.
«Гранит науки»: Новости образования Приангарья от 2 апреля 2019 года02.04.2019
edu020419
РУСАЛ предоставляет братчанам возможность бесплатно поступать в СФУ01.04.2019
Братск, 1.04.19 (ИА «Телеинформ»), - РУСАЛ предоставляет юным братчанам возможность бесплатно поступать в СФУ и обучаться на техников-механиков или электриков по целевому договору.
Выпускники школ Иркутской области предпочитают сдавать обществознание, физику и биологию01.04.2019
2019-04-01-09-51-06
Иркутская область, 1.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Первый этап государственной итоговой аттестации (ГИА) для выпускников общеобразовательных учреждений проходит в Иркутской области. Он продлится до 10 апреля. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.
Иркутских школьников приглашают на «Неделю профессий»31.03.2019
Иркутск, 31.03.19 (ИА «Телеинформ»), – В Иркутске с 1 по 5 апреля в коворкинге «Точка кипения» пройдет серия профессиональных проб и мастер-классов для школьников «Неделя профессий».
В трех школах Иркутска и Братска планируют готовить будущих академиков29.03.2019
2019-03-29-04-07-28
Иркутск, 29.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске и Братске планируется открыть три базовые школы Сибирского отделения Академии наук. Предположительно они смогут работать на базе двух лицеев в областном центре и одного в северной столице региона, но проект пока находится в стадии разработки. Об этом стало известно на пресс-конференции 25  марта в Иркутске.
Определены финалисты девятой научной конференции школьников «Человек и космос», которая пройдет в ИСЗФ СО РАН 12 апреля28.03.2019
2019-03-28-03-05-15
Иркутск, 28.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В финал девятой научной конференции школьников «Человек и космос», который пройдет 12 апреля в Институте солнечно-земной физики СО РАН, вышли 29 участников. Как рассказал председатель оргкомитета конференции, научный сотрудник ИСЗФ СО РАН, кандидат физико-математических наук Андрей Челпанов, это учащиеся первых – одиннадцатых классов из Иркутска, Усть-Илимска, Усолья-Сибирского, Ольхонского и Черемховского районов Иркутской области и города Ноябрьска Ямало-Ненецкого автономного округа.
Дмитрий Бердников принял участие в городском собрании родителей Правобережного округа27.03.2019
2019-03-27-04-22-43
Иркутск, 27.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Мэр Иркутска Дмитрий Бердников принял участие в городском собрании родителей Правобережного округа, которое состоялось в рамках проекта «Образовательная весна. Новые горизонты 2019».
В выборах ректора Братского госуниверситета участвуют два кандидата26.03.2019
2019-03-26-05-44-02
Братск, 26.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Аттестационная комиссия согласовала две кандидатуры для участия в выборах на должность ректора Братского госуниверситета. Это заведующий базовой кафедрой воспроизводства и переработки лесных ресурсов БрГУ Виктор Иванов и советник при ректорате БрГУ Илья Ситов.
«Гранит науки»: Новости образования Приангарья от 25 марта 2019 года25.03.2019
edu250319
Образовательную настольную игру об Иркутске презентовали на «Книгамарте»25.03.2019
2019-03-25-09-58-38
Иркутск, 25.03.19 (ИА «Телеинформ»), - На международном книжном фестивале «Книгамарт» в Иркутске 24 марта прошла презентация настольной игры «Иркология».
В школы Приангарья поступили 22 новых автобуса22.03.2019
-22-
Иркутская область, 22.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В образовательные учреждения Иркутской области передали 22 новых школьных автобуса. В 2019 году планируется закупить еще 35 транспортных средств для 17 муниципальных образований, на это в облбюджете предусмотрено 63 млн рублей, сообщает пресс-служба губернатора.
К 2019 году 59 тысяч детей в Приангарье учатся во вторую смену, больше половины из них – в Иркутске и районе21.03.2019
-2019-59-
Иркутская область, 21.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Во вторую смену в 2018-2019 учебном году обучаются 59 тысяч 344 юных жителя Приангарья, в том числе в школах Иркутска и Иркутского района – 33 тысячи 932 ученика или 57,2%. Об этом 20 марта на сессии ЗС сообщила министр образования региона Валентина Перегудова.
ИРНИТУ получил государственную аккредитацию по всем программам20.03.2019
2019-03-19-23-54-17
Иркутск, 20.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Рособрнадзор опубликовал на своем сайте заключение комиссии по аккредитационной экспертизе Иркутского национального исследовательского технического университета. Аккредитация пройдена по всем образовательным программам высшего и среднего профессионального образования, реализуемым в университете.
В ИГУ будут готовить мотострелков19.03.2019
2019-03-19-04-53-48
Иркутск, 19.03.19 (ИА «Телеинформ»), - При ИГУ создадут военный учебный центр (ВУЦ). Там будут готовить мотопехоту – командиров отделений и старших стрелков. Выпускники получат звания сержантов и солдат запаса.
В треке «Технологии беспроводной связи» олимпиады НТИ победила команда «Полая шестерня»18.03.2019
2019-03-18-12-29-39
Иркутск, 18.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске подведены итоги финального этапа Всероссийской инженерной олимпиады НТИ по трем трекам – «Технологии беспроводной связи», «Дополненная реальность» и «Интеллектуальные энергетические системы».
«Гранит науки»: Новости образования Приангарья от 18 марта 2019 года18.03.2019
edu180319
Аттестация кандидатов на должность ректора ИГУ назначена на 14 июня15.03.2019
-14-
Иркутск, 15.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Аттестация кандидатов на должность ректора ИГУ состоится 14 июня 2019 года. Дата утверждена приказом министерства науки и высшего образования РФ 12 марта, сообщает пресс-служба вуза.
Иркутские следователи повысят квалификацию в московской и питерской академиях14.03.2019
2019-03-14-09-30-29
Иркутская область, 14.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Следователей-бакалавров из Иркутской области приглашают поступить на факультет магистерской подготовки Московской и Санкт-Петербургской академий СК РФ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В Иркутске стартовал финал Олимпиады «Национальная технологическая инициатива»14.03.2019
2019-03-14-02-29-42
Иркутск, 14.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутск, в числе 17 российских городов, принимает финал Олимпиады «Национальная технологическая инициатива» (НТИ). Состязания пройдут по трем направлениям (трекам) – «Технологии беспроводной связи», «Дополненная реальность» и «Интеллектуальные энергетические системы». Всего направлений 19.
В Иркутске выбрали лучших учителя и воспитателя 2019 года13.03.2019
-2019-
Иркутск, 13.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске подвели итоги муниципального этапа региональных конкурсов «Лучший учитель» и «Лучший воспитатель» 2019 года. Победителей объявили во время интернет-брифинга в рамках проекта «Образовательная весна. Новые горизонты», сообщает пресс-служба мэрии.
Тотальный диктант отправился в автопробег от Владивостока до Таллина – в Иркутск он заедет 17 марта12.03.2019
Иркутск, 12.03.2019 (ИА «Телеинформ»), - Новый автопробег Тотального диктанта стартовал 11 марта – чтобы передать статус столицы акции от Владивостока Таллину, за 29 дней команда проекта посетит 27 городов, где пишут диктант, в том числе и Иркутск, сообщают организаторы.
В марте в университетском комплексе ИрГУПС стартуют Дни открытых дверей12.03.2019
2019-03-11-11-06-48
Иркутск, 12.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутском государственном университете путей сообщения будущих абитуриентов ждут 23 марта на День открытых дверей.
«Гранит науки»: Новости образования Приангарья от 11 марта 2019 года11.03.2019
edu110319
В Иркутске стартует проект «Образовательная весна-2019. Новые горизонты»11.03.2019
2019-03-11-07-45-02
Иркутск, 11.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 12 марта стартует проект «Образовательная весна-2019. Новые горизонты».
Иркутские абитуриенты смогут пройти вступительные испытания в ГИТИС онлайн11.03.2019
Иркутская область, 11.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Абитуриенты Иркутской области смогут пройти вступительные испытания в ГИТИС онлайн. На базе интернет-платформы для поиска талантов МТС «Поколение М» для абитуриентов ГИТИС впервые запущена система подготовительных онлайн-курсов и заочных предварительных вступительных испытаний.
Лучшие начинающие фермеры Приангарья представят регион на федеральном уровне09.03.2019
Иркутская область, 9.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Региональный этап седьмой интеллектуальной игры «Начинающий фермер» прошел в ИрГАУ. Участие в нем приняли 45 школьников и студентов организаций среднего и высшего профессионального образования.
В Иркутской области у школ в пяти районах приостановлено действие госаккредитации07.03.2019
2019-03-07-04-20-15
Иркутская область, 7.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области у шести школ в пяти районах приостановлено действие государственной аккредитации.
Минтруд Приангарья утвердил приоритетные профессии для обучения безработных на 2019 год06.03.2019
-2019-
Иркутская область, 6.03.2019 (ИА «Телеинформ»), - Министерство труда и занятости Иркутской области утвердило 125 приоритетных профессий для организации краткосрочной профессиональной подготовки безработных по востребованным профессиям на рынке труда Приангарья в 2019 году.
Читать все новости раздела «Образование»
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске