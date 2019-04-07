|Образование
|08.04.2019
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Иркутян 13 апреля ждет Тотальный диктант от Виталия Барышникова, Сергея Шмидта и Натальи Ветровой
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Иркутск, 8.04.19 (ИА «Телеинформ»), - В 2019 году на площадке ИФИЯМ ИГУ текст Тотального диктанта прочитают заммэра – председатель комитета по социальной политике и культуре администрации Иркутска Виталий Барышников, преподаватель ИГУ, публицист Сергей Шмидт и главный редактор информационного вещания ТК «АИСТ» Наталья Ветрова.
– В прошлом году я впервые сам написал диктант. Писали с сыном и дочерью, нам очень понравилось. Поэтому, когда организаторы предложили выступить в качестве диктующего в этом году, я согласился, – сказал Виталий Барышников.
Как сообщают организаторы, всего в ИФИЯМ ИГУ диктант пройдет в семи аудиториях. В трех будут диктовать приглашенные диктующие, в четырех – профессиональные филологи. Участники смогут выбрать, в какую аудиторию и к какому диктующими пойти писать диктант. Помимо ИФИЯМ ИГУ диктант можно написать еще более чем на 20 площадках города. Регистрация на площадки идет на сайте проекта
Напомним, Тотальный диктант состоится 13 апреля в 13:00 по иркутскому времени. Иркутяне примут участие в проекте уже девятый раз.
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