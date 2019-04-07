Иркутян 13 апреля ждет Тотальный диктант от Виталия Барышникова, Сергея Шмидта и Натальи Ветровой

Иркутск, 8.04.19 (ИА «Телеинформ»), - В 2019 году на площадке ИФИЯМ ИГУ текст Тотального диктанта прочитают заммэра – председатель комитета по социальной политике и культуре администрации Иркутска Виталий Барышников, преподаватель ИГУ, публицист Сергей Шмидт и главный редактор информационного вещания ТК «АИСТ» Наталья Ветрова.

– В прошлом году я впервые сам написал диктант. Писали с сыном и дочерью, нам очень понравилось. Поэтому, когда организаторы предложили выступить в качестве диктующего в этом году, я согласился, – сказал Виталий Барышников.

Как сообщают организаторы, всего в ИФИЯМ ИГУ диктант пройдет в семи аудиториях. В трех будут диктовать приглашенные диктующие, в четырех – профессиональные филологи. Участники смогут выбрать, в какую аудиторию и к какому диктующими пойти писать диктант. Помимо ИФИЯМ ИГУ диктант можно написать еще более чем на 20 площадках города. Регистрация на площадки идет на сайте проекта totaldict.ru .

Напомним, Тотальный диктант состоится 13 апреля в 13:00 по иркутскому времени. Иркутяне примут участие в проекте уже девятый раз.