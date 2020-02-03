Иркутян 8 февраля зовут проверить свои знания о мире на «Открытой лабораторной»

Иркутск, 4.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский планетарий 8 февраля планетарий станет площадкой глобальной просветительской акции «Открытая лабораторная». В подготовке заданий по физике, астрофизике, биологии, генетике приняли участие ведущие ученые России и мира, сообщает пресс-служба учреждения.

Принять участие акции может любой желающий, предусмотрена также детская версия вопросов – для участников в возрасте от 7 до 12 лет. С собой необходимо взять ручку или карандаш для заполнения бланков – «журналов лаборанта». На заполнение бланков с вопросами участникам даётся 30 минут, после чего ведущие мероприятия – «завлабы» – назовут правильные ответы и подробно разберут каждое задание.

После подведения итогов участников ждёт дополнительная программа: экскурсия по музею и обсерватории планетария (при ясной погоде мы сможем наблюдать Солнце через узкополосный фильтр).

КООРДИНАТЫ:

Участие в акции бесплатное.

Начало мероприятия – в 12:00.

Необходима предварительная регистрация на сайте акции .