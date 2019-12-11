Иркутян приглашают пройти тест по истории Отечества

Иркутск, 12.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Исторический факультет Иркутского государственного университета традиционно выступает центральной региональной площадкой проведения теста по истории Отечества.

Масштабная международная акция пройдет 13 декабря по всей России и в 42 зарубежных странах, сообщает пресс-служба вуза.

Тест по истории Отечества пройдет в рамках проекта «Большая история», инициированного к Году памяти и славы молодежным парламентом при Государственной Думе. В рамках проекта в 2020 году планируется проведение ряда массовых акций, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Тест включает в себя 40 вопросов, посвященных истории нашей страны, на выполнение которых дается 40 минут. Особое внимание будет уделено периоду Великой Отечественной войны. Принять участие в акции могут все российские и иностранные граждане, независимо от возраста, образования, социальной принадлежности и вероисповедания. Каждому участнику будет присвоен индивидуальный идентификационный номер, по которому можно будет в дальнейшем проверить свои персональные результаты.

Иркутский государственный университет предлагает всем желающим проверить свои знания об отечественной истории на площадке вуза. Вас будут ждать к 10.00 в аудитории 323 исторического факультета (ул. Чкалова, 2). Для прохода в здание нужен документ, удостоверяющий личность.

Предварительная регистрация по ссылке .

Тест по истории Отечества в Иркутске проводится при поддержке молодежного парламента при Законодательном собрании Иркутской области.