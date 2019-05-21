|Образование
|21.05.2019
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Иркутянам на заключительной лекции «Научных weekend-ов» расскажут о купечестве старого города
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Иркутск, 21.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Третий сезон «Научных weekend-ов» закрывается лекцией о предпринимательстве и купечестве старого города. Об этом сообщают организаторы.
В научной библиотеке имени В. Г. Распутина ИГУ для горожан доктор исторических наук, профессор кафедры истории России ИГУ Вадим Шахеров прочитает лекцию «Предпринимательство и купечество старого города: иркутские истории».
Отметим, что третий сезон состоял из 11 лекций, а три сезона включали в себя 39 лекций известных ученых Иркутского госуниверситета, старейшего в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке.
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