Иркутянам на заключительной лекции «Научных weekend-ов» расскажут о купечестве старого города

Иркутск, 21.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Третий сезон «Научных weekend-ов» закрывается лекцией о предпринимательстве и купечестве старого города. Об этом сообщают организаторы. В научной библиотеке имени В. Г. Распутина ИГУ для горожан доктор исторических наук, профессор кафедры истории России ИГУ Вадим Шахеров прочитает лекцию «Предпринимательство и купечество старого города: иркутские истории». Отметим, что третий сезон состоял из 11 лекций, а три сезона включали в себя 39 лекций известных ученых Иркутского госуниверситета, старейшего в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. КООРДИНАТЫ: Заключительная лекция третьего сезона проекта «Научные weekend-ы» состоится 25 мая.

Начало лекции – в 14.00.

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