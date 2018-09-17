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17.09.2018

ИРНИТУ подал заявку на вступление в Ассоциацию технических университетов России и Китая

Иркутск, 17.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Делегация ИРНИТУ приняла участие в координационном совещании Ассоциации технических университетов России и Китая (АТУРК).

Как сообщает пресс-служба вуза, совещание состоялось 13-15 сентября на площадке Северо-Восточного федерального университета имени Аммосова в Якутске. Основная тематика форума касалась вопросов изучения, сохранения и развития арктического региона на основе международного сотрудничества.

Ректор ИРНИТУ Михаил Корняков выступил с докладом об основных направлениях деятельности вуза, исследовательских и образовательных проектах, рассказал о взаимодействии с бизнесом.

В рамках мероприятия ИРНИТУ подал заявку на вступление в Ассоциацию в качестве полноправного члена. По мнению Михаила Корнякова, этот шаг позволит вузу выйти на новый уровень сотрудничества с ведущими китайскими техническими университетами по проведению совместных исследований, созданию проектных площадок, технологических проектов, стартапов и малых инновационных предприятий.

Ректор ИРНИТУ Михаил Корняков и руководитель АТУРК с китайской стороны профессор Гу предложили идею проведения форума по зеленым технологиям и альтернативной энергетики в Иркутске в 2019 году, учитывая близость к озеру Байкал, а также наработки ИРНИТУ и других российских университетов в области экологического инжиниринга, Smart Grid.

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