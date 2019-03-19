ИРНИТУ получил государственную аккредитацию по всем программам

Иркутск, 20.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Рособрнадзор опубликовал на своем сайте заключение комиссии по аккредитационной экспертизе Иркутского национального исследовательского технического университета. Аккредитация пройдена по всем образовательным программам высшего и среднего профессионального образования, реализуемым в университете.

Также успешно прошел процедуру государственной аккредитации образовательной деятельности и филиал иркутского «Политеха» в Усолье-Сибирском.

Как сообщает пресс-служба ИРНИТУ, всего на аккредитацию были заявлены 202 образовательные программы – 73 программы бакалавриата, 15 программ специалитета, 54 программы магистратуры, 10 программ среднего профессионального образования и 50 программ аспирантуры.