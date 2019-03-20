К 2019 году 59 тысяч детей в Приангарье учатся во вторую смену, больше половины из них – в Иркутске и районе

Иркутская область, 21.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Во вторую смену в 2018-2019 учебном году обучаются 59 тысяч 344 юных жителя Приангарья, в том числе в школах Иркутска и Иркутского района – 33 тысячи 932 ученика или 57,2%. Об этом 20 марта на сессии ЗС сообщила министр образования региона Валентина Перегудова.

О состоянии дел в Приангарье с переходом на односменный режим обучения она доложила в рамках правительственного часа, который был посвящен ходу исполнения программы «Содействие созданию в субъектах РФ (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы, утвержденной распоряжением правительства РФ от 23 октября 2015 года №2145-р, в части перехода на односменный режим обучения».

Валентина Перегудова сообщила, что в рамках реализации этой программы к 2018 году в регионе планировалось ликвидировать третью смену. При этом ожидается, что к 2021 году в первую смену будут учиться школьники первых-четвертых, 10-11-х классов, а к 2024 году все классы перейдут на односменное обучение.

Министр напомнила, что в 2015-2016 учебном году в 40% общего количества образовательных организаций во вторую и третью смену обучались более 56 тысяч школьников. К 2019 году общая численность школьников выросла на 25 тысяч 557 человек.

– В 2017 году в школах региона ликвидировали третью смену. На 27 тысяч 808 человек увеличилось число школьников, занимающихся в одну смену, а число учащихся во второй смене сократилось на 7 тысяч 418 человек. За это время двусменный режим ликвидировали в 69 общеобразовательных организациях. Обучение в первых, пятых, девятых, 11-х классах и классах для детей с ОВЗ организовано в первую смену, – рассказала министр.

В настоящее время в односменном режиме работают общеобразовательные организации Мамско-Чуйского, Катангского, Усть-Илимского районов и Усть-Илимска. Менее 5% школьников учатся во вторую смену в Саянске, а также в Зиминском, Аларском, Ольхонском, Заларинском, Черемховском, Осинском, Казачинско-Ленском и Тулунском районах. В Иркутске и Тулуне – более 30% учеников-второсменников, в Иркутском районе – 26,5%.

Есть объективные сложности при переходе на односменный режим, пояснила Валентина Перегудова: основной рост численности учащихся приходится на Иркутск и Иркутский район, где школы перегружены и работают в две смены.

Как сообщила министр, в общей сложности за период реализации программы с 2016 по 2018 годы введено 19 тысяч 324 новых места в школах Приангарья. С привлечением федерального и областного финансирования построены наиболее значимые объекты – школа на 1275 мест в шестом микрорайоне Ново-Ленино Иркутска (2016 год), школа на 1275 мест в поселке Молодежный Иркутского района (2017 год), школа на 725 мест в ангарском Китое (2017 год), школа №19 в Иркутске на 1275 мест (2018 год). В настоящее время строится еще одна школа на 1275 мест – в поселке Луговое Марковского МО Иркутского района.

– Кроме того, за три года было откапиталено 90 школ в регионе. В качестве отдельного мероприятия проводится обустройство теплых туалетов за счет средств местных бюджетов муниципальных образований, – добавила Валентина Перегудова.

В 2019-2020 учебном году планируется создать более 16 тысяч новых мест, в том числе за счет строительства новых зданий – 7497, за счет капремонта – 5280, оптимизации помещений – 2367. Общий объем финансирования на эти цели составляет 3 млрд 666 млн рублей.