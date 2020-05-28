Кулинарные мастер-классы и китайская гимнастика – Институт Конфуция ИГУ приглашает на онлайн-занятия

Иркутск, 27.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Институт Конфуция ИГУ приглашает студентов и жителей Иркутской области получить дополнительное образование в дистанционном режиме на прикладных творческих мастер-классах. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

– Адаптируясь к новым условиям, мы вывели на совершенно новый уровень занятия в творческой лаборатории Института и начали реализовать мастер-классы, которые сложно было осуществить офлайн. Например, это кулинарный мастер-класс. Кроме того, учитывая сниженную в условиях самоизоляции двигательную активность иркутян, наш институт знакомит всех желающих с увлекательной и необычной оздоровительный гимнастикой «Игры пяти зверей», – говорит директор Института Конфуция ИГУ Светлана Байрамова.

Напомним, что творческая лаборатория Института Конфуция – это универсальная площадка для всех, кто интересуется Китаем и/или изучает китайский язык. Размещается на площадках Научной библиотеки имени Распутина ИГУ. До введения карантинных мер любой желающий мог присоединиться к занятиям в одной из мастерских: лингвистической, китайской каллиграфии, творчества. Сейчас все мероприятия проводятся каждую субботу на онлайн-платформе Zoom.

В дистанционном режиме уже прошло три кулинарных мастер-класса, шеф-поваром в которых выступил учитель Ван – преподаватель Института Конфуция ИГУ Фан Чжиюн. Под его руководством участники готовили яичницу с помидорами, фаршированные блинчики с начинкой из картофельной соломки, «битые» огурцы – так называется в Китае один из видов этого маринованного овоща.

Заслуженным интересом пользуется и оздоровительная гимнастика «Игры пяти зверей», основанная на движениях животных. Как отметил мастер Цао (преподаватель Института Конфуция ИГУ Цао Инхуа), такие упражнения, несмотря на кажущуюся простоту, укрепляют организм, позволяют вернуть естественную силу и гибкость, улучшить кровообращение.

Кстати, 30 мая пройдет очередное онлайн-занятие по китайской гимнастике. Начнется оно в 15:00. Доступ к нему можно получить по ссылке на сайте Института Конфуция ИГУ.

– Введение новых правил в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки внесло свои коррективы в работу Института Конфуция ИГУ и потребовало перенести всю деятельность в онлайн. Таким образом, кроме творческих направлений дистанционно в режиме реального времени мы проводим полноценные занятия для учебных групп, с сохранением всей творческой и научной активности, – отметила Светлана Байрамова.

Также в Zoom успешно проходят занятия по китайскому языку. Преподаватели отметили, что отсев при этом был минимальный – только те, у кого нет технических возможностей для продолжения обучения в дистанционном формате. Кроме того, Институт Конфуция пошел на встречу своим слушателям и в летнее время будет организовывать языковой летний онлайн-лагерь. Его работа начнется в середине июня. Участникам предстоит изучение разговорного китайского языка и знакомство и интересными фактами из истории и культуры Китая.