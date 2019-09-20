Курсы русского жестового языка в рамках программы «Доступная среда» проходят в Иркутске

Иркутск, 19.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Курсы русского жестового языка в рамках программы «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения» проходят в Иркутске. С 9 сентября по 5 октября образование получат 57 человек, сообщает пресс-служба губернатора со ссылкой на замминистра соцразвития, опеки и попечительства Алексея Макарова.

– Министерство четвертый год подряд организует проведение курсов русского жестового языка переводчиков в сфере профессиональной коммуникации лиц с нарушениями слуха. С 2016 по 2018 годы повышение квалификации прошли около 40 человек. Потребность в организации обучения существует, поэтому мы будем и дальше проводить такие мероприятия. Специалисты, прошедшие курсы, оказывают содействие неслышащим гражданам в получении государственных услуг, – уточнил Алексей Макаров.

Удостоверения об окончании курсов и успешном прохождении итоговой аттестации получили первые 19 человек. В их числе – специалисты управлений социальной защиты и учреждений социального обслуживания, центров занятости населения, учреждений культуры, образования, спорта, спортивных школ и представители общественных организаций. Удостоверения вручила Светлана Лобаева, начальник отдела по поддержке инвалидов и координации создания доступной среды регионального минсоцразвития. Идут занятия остальных групп.