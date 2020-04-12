Иркутск, 13.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В понедельник, 13 апреля, детский технопарк «Кванториум Байкал» продолжает образовательную деятельность в дистанционном формате.

В 15:00 в здании технопарка состоится онлайн-лекция для обучающихся технопарка и всех желающих «Шнобелевские лауреаты. Необычные исследования и могло ли что-нибудь из этого получиться?», сообщает пресс-служба губернатора

Шнобелевскую премию (так же, как и Нобелевскую) вручают ежегодно. Только не за великие научные труды и открытия, а за самые сомнительные научные достижения. Цель этой премии – пробудить в людях интерес к науке. У награды есть свой устав, в котором сказано, что научные изыскания, представленные на премии, призваны заставить сначала засмеяться, а потом задуматься.

«А задуматься действительно есть, о чем, – сообщают организаторы. – Многие научные работы, удостоенные шуточной премии, в итоге привели к самым настоящим научным открытиям. Бывают случаи, когда практическое применение нелепого достижения на первый взгляд кажется неочевидным или вовсе бесполезным. Но спустя какое-то время становится ноу-хау».

В ходе лекции также обещают раскрыть механизмы проектной работы, выявления проблемы и постановки цели и задач исследования.

Лекцию проведут наставники Биоквантума :

• Мария Иванова, кандидат биологических наук, педагог-наставник Детского технопарка «Кванториум Байкал» ГАУ ДО ИО «Центр развития дополнительного образования детей», старший научный сотрудник Сибирского института физиологии и биохимии растений СО РАН;

• Татьяна Елфимова, кандидат биологических наук, педагог-наставник Детского технопарка «Кванториум Байкал» ГАУ ДО ИО «Центр развития дополнительного образования детей».