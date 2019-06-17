Лицей ИГУ вошел в ТОП-20 школ СФО по количеству поступивших в ведущие вузы России

Иркутск, 18.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Лицей ИГУ занял 15-е место в ТОП-20 рейтинга школ Сибири по количеству поступивших в ведущие вузы России по данным рейтингового агентства RAEX.

В общероссийском рейтинге лицей ИГУ занимает 160-е место из 300. В этот список вошли школы, ранжированные по абсолютному числу воспитанников, перешедших из стен учебного заведения в лучшие вузы страны. Расчеты производились без поправки на размер учреждения, публикуемый список отражает масштаб школы в области подготовки студентов для лучших российских вузов.

В общий список вошли школы из 43 субъектов РФ, представляющие все федеральные округа РФ. Школы столичного региона заняли более половины мест в перечне: 168 заведений из 300 расположены в Москве или Подмосковье.

Аналитики отмечают, что рейтинг опирается на данные об абсолютном количестве выпускников школ, поступивших в вузы из ТОП-35 рейтинга RAEX (без поправки на размер выпускных классов).