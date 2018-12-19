Лучшие школьники Иркутска получили стипендии мэра

Иркутск, 20.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Торжественная церемония вручения почетных дипломов и стипендий мэра Иркутска прошла в актовом зале школы № 19. Дмитрий Бердников поздравил воспитанников иркутских школ, лицеев и гимназий с выдающимися успехами в области учебы, творчества, спорта, военно-патриотического направления, а также общественных инициатив.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, награждение школьников проводится уже в девятый раз. Традиционно накануне новогодних каникул лучшие ученики получают единовременную стипендию в размере 2000 рублей.

В этом году были награждены 114 призеров и победителей всероссийских олимпиад, интеллектуальных турниров и конкурсов, а также научно-практических конференций, 27 лауреатов фестивалей по информационно компьютерным технологиям, 18 призеров и победителей конкурсов по направлению роботехники и инженерному программированию, 17 юнармейцев, 52 победителя международных спортивных соревнований, всероссийских и Президентских игр, 26 творчески одаренных ребят, а также активисты различных экологических и волонтерских движений.

К слову, впервые в этом году награды вручили победителям муниципального конкурса макетов «Архитектурный образ Иркутска: вчера, сегодня, завтра». Всего премии мэра получили 330 юных иркутян.