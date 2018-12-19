Медицинский колледж железнодорожного транспорта ИрГУПС – лауреат конкурса «Образовательная организация 21 века»

Иркутск, 19.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Медицинский колледж железнодорожного транспорта ИрГУПС – лауреат Всероссийского конкурса «Образовательная организация 21 века. Лига лидеров 2018». Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Итоги подвели в Санкт-Петербурге во время ежегодной Невской образовательной ассамблеи. Мероприятие проводилось совместно с Центром непрерывного образования и инноваций. Также на церемонии награждения назвали «Эффективных руководителей». Почетный знак получила директор медицинского колледжа железнодорожного транспорта ИрГУПС Людмила Козлова.

Всероссийский конкурс «Образовательная организация 21 века. Лига лидеров 2018» проводится ежегодно. В этом году экспертный совет рассмотрел 1093 заявки. Звания лауреата удостоены 481 образовательная организация России. Основной критерий отбора – использование в обучении современных, инновационных технологий, поддержка талантливых детей и т.д.