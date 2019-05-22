Минобрнауки России увеличило число бюджетных мест для ИГУ

Иркутск, 23.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Минобрнауки России в очередной раз увеличило количество бюджетных мест в Иркутском государственном университете для поступления в 2020 году. Таким образом, в следующем году ИГУ предложит абитуриентам 2 тысячи 318 бюджетных мест, тогда как в этом году – 2 тысячи 179 мест. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Контрольные цифры приема в вузы на 2020/2021 учебный год Минобрнауки России утвердило 15 мая. Согласно им, сокращено количество мест по специальностям «Экономика» и «Юриспруденция», увеличено по направлениям «Информатика», «Образование», «Клиническая медицина». Как сказала зампред правительства России Татьяна Голикова, контрольные цифры приема должны максимально соответствовать кадровым потребностям, которые есть сейчас или будут востребованы в предстоящие годы по нацпроектам.

Иркутскому государственному университету выделены бюджетные места на аккредитованные в этом году направления бакалавриата по укрупненной группе «Политические науки и регионоведение» – реализуются на историческом факультете. Кстати, здесь же выделены места по направлению «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия». Также у студентов появится возможность учиться на бюджетной основе на новом направлении бакалавриата «Социально-культурная деятельность», которое открывается в Институте социальных наук.

Кроме того, ИГУ впервые выделили бюджетные места на направление «Фундаментальная информатика и информационные технологии», которое реализуется в Институте математики, экономики и информатики. Традиционно увеличено количество бюджетных мест на направления как бакалавриата, так и магистратуры по укрупненной группе «Образование и педагогические науки» (Педагогический институт).

— Контрольные цифры приема министерство науки и высшего образования РФ увеличивает в соответствии с заявками, которые предоставляют вузы. Причем, естественно, при этом учитываются показатели университетов, в том числе, это учебная и научная деятельность. Последующее, в нашем случае, увеличение свидетельствует о высоком рейтинге ИГУ и конкурентоспособности наших выпускников, — отметил начальник учебно-методического управления ИГУ Дмитрий Матвеев.