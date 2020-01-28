На базе Иркутского онкоцентра специалисты из Японии собираются обучать врачей-эндоскопистов

Иркутская область, 28.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске на базе онкологического центра планируется организовать российско-японскую школу по подготовке врачей-эндоскопистов, сообщила на пресс-конференции 28 января главный онколог Приангарья Виктория Дворниченко.

– Наша заявка обошла Москву, Санкт-Петербург, другие города. Японцы выбрали нас не потому что тут Байкал, хотя и он тоже сыграл роль, но и из-за нашего онкологического центра, – пояснила главврач Иркутского онкодиспансера.

Специалисты из Японии будут показывать местным врачам, как надо диагностировать рак, как окрашивать слизистую желудка, чтобы найти рак in situ (онкозаболевание на самой ранней, «нулевой» стадии, – прим. ред.).

– А потом попросим врача из Заларинского или любого другого района повторить эту манипуляцию. Если не справится – будем учить дальше, чтобы выполнение этой процедуры было полное и точное, – отметила Виктория Дворниченко. – Японцы даже подписали с нами соглашение о выполнении программы по ранней диагностике злокачественных новообразований в желудке, пищеводе и кишечнике.

Также предполагается, что врачи из Иркутской области поделятся с коллегами из-за рубежа своим опытом в лечении поздних стадий рака.