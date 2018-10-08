|Образование
|09.10.2018
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На очередном «Научном уикэнде» иркутянам расскажут о газе и нефти
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Иркутск, 9.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Действительный член Академии наук высшей школы России, доктор геолого-минералогических наук, профессор геологического факультета ИГУ Виктор Исаев 13 октября выступит с публичной лекцией «Нефть и газ на Байкале» в рамках второго сезона научно-популярного проекта «Научные weekend-ы».
Напомним, этот проект организуют ИГУ и Клуб молодых ученых «Альянс». Он посвящен столетию первого университета Восточной Сибири и Дальнего Востока.
Второй, осенний, сезон «Научных weekend-ов» состоит из 15 лекций и продлится до 15 декабря 2018 года. Участниками проекта уже стали доктор географических наук, профессор Татьяна Коновалова, доктор физико-математических наук, профессор Николай Буднев, кандидаты филологических наук Мария Штуккерт и Александр Бондарев, кандидат юридических наук Максим Тирских. В рамках юбилейных мероприятий с авторской лекцией «Университет будущего» выступит исполняющий обязанности ректора ИГУ Игорь Бычков.
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