На очередном «Научном уикэнде» иркутянам расскажут о газе и нефти

Иркутск, 9.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Действительный член Академии наук высшей школы России, доктор геолого-минералогических наук, профессор геологического факультета ИГУ Виктор Исаев 13 октября выступит с публичной лекцией «Нефть и газ на Байкале» в рамках второго сезона научно-популярного проекта «Научные weekend-ы». Напомним, этот проект организуют ИГУ и Клуб молодых ученых «Альянс». Он посвящен столетию первого университета Восточной Сибири и Дальнего Востока. Второй, осенний, сезон «Научных weekend-ов» состоит из 15 лекций и продлится до 15 декабря 2018 года. Участниками проекта уже стали доктор географических наук, профессор Татьяна Коновалова, доктор физико-математических наук, профессор Николай Буднев, кандидаты филологических наук Мария Штуккерт и Александр Бондарев, кандидат юридических наук Максим Тирских. В рамках юбилейных мероприятий с авторской лекцией «Университет будущего» выступит исполняющий обязанности ректора ИГУ Игорь Бычков. СПРАВКА: Виктор Исаев родился в 1936 году в Иркутске. Окончил геологический факультет Иркутского госуниверситета в 1959 году по специальности «геологическая съемка и поиски месторождений полезных ископаемых». В 1968 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Геологические закономерности изменения нефтей Иркутского нефтегазоносного бассейна» (ИГУ), в 1987-м – докторскую на тему «Геохимия природных газов Сибирской платформы» (Москва, ВНИИгеоинформсистем).

Работал младшим геологом в Бурятском геологическом управлении (1959-60), в тресте «ВостСибнефтегеология» (1960-64), Восточно-Сибирском НИИ геологии, геофизики и минерального сырья (1964-69). Почти пятьдесят лет работает в ИГУ: доцентом кафедры геологии нефти (1969-87), декан геологического факультета (1970-74), проректором по учебной работе (1986-89), заведующим кафедрой геологии нефти и газа (1986-2002), профессор кафедры геологии нефти и газа (по настоящее время). Основатель лаборатории нефтегазопоисковой геохимии. В числе научных достижений – проведение методических работ и геохимических съемок в Красноярском крае, Иркутской области, Саха-Якутии, Амурской области, Монголии (Восточное Гоби), Бурятии (дельта р. Селенги, Баргузинская и Тункинская впадины). КООРДИНАТЫ: Лекция пройдет в субботу, 13 октября, в Научной библиотеке имени Валентина Распутина ИГУ по адресу: Иркутск, ул. Лермонтова, 124. Начало в 11.00. Вход свободный. Справки по телефону: 8-902-519-21-78. ТЕПЕРЬ: новости образования в Иркутске и области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... игу

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