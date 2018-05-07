На очередном «Научном weekend-е» 12 мая профессор Виктор Дятлов расскажет иркутянам об этничности

Иркутск, 8.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Очередной «Научный weekend» пройдет 12 мая в НБ имени Валентина Распутина ИГУ. Доктор исторических наук, профессор кафедры мировой истории и международных отношений ИГУ Виктор Дятлов представит лекцию «Национальность, этнос, этничность».

Как сообщают соорганизаторы мероприятия, клуб молодых ученых «Альянс», это мероприятие станет 10-м из запланированных 13-ти.

Напомним, с 10 марта 2018 года любой желающий горожанин или гость Иркутска может побывать на бесплатных субботних научно-популярных лекциях по самым известным направлениям науки. Проект посвящен 100-летию со дня образования ИГУ. Весенний цикл продлится до 2 июня 2018 года.

КООРДИНАТЫ:

Лекция пройдет по адресу: Иркутск, ул. Лермонтова, 124. Начало в 11.00. Вход свободный.