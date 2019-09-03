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Образование
04.09.2019

На осенние экскурсии в Ботанический сад ИГУ приглашают жителей Иркутска

Иркутск, 4.09.19 (ИА «Телеинформ»), - На осенние экскурсии в Ботанический сад ИГУ приглашают жителей Иркутска. Об этом сообщает пресс-служба госуниверситета.

Экскурсии будут проходить каждое воскресенье. Приобщиться к миру природы, узнать что-то новое для себя, да и просто хорошо провести время может любой желающий. Начало в 15:00.

Первая экскурсия под названием «Осенний лес» состоится 8 сентября, ее проведет Яна Маркова.

– Мы прогуляемся по дендрарию, будем любоваться разноцветными листьями деревьев и кустарников, а также осенними цветами. Обязательно поговорим о тех изменениях, которые происходят в природе осенью и на что обратить внимание в это время года в Ботаническом саду, – обещает экскурсовод.

На 15 сентября намечена программа «В гости в тропики».

– Наше время мы посвятим тропическим и субтропическим растениям из коллекции Ботанического сада ИГУ. Участники узнают много интересных фактов, например, как приспосабливаются растения к условиям произрастания, с какой скоростью растет бамбук, можно ли есть плоды кактусов, – сообщила автор Елена Свиридова.

Экскурсию «Фруктовый сад» проведет 22 сентября Олег Летов.

– Я расскажу о существующих в Ботаническом саду сортах плодовых деревьев и кустарников, адаптированных к сибирскому климату, особенностях ухода за ними, объясню, как проводить обрезку. Вопросы приветствуются – постараюсь ответить на все, – заявил куратор коллекции плодовых растений Олег Летов.

Новая выставка «Растения и люди» ждет посетителей 29 сентября. О ней расскажет начальник отдела просвещения Ботанического сада ИГУ Наталья Гончаренко.

– С древности человечество широко использует растения в быту, технике и промышленности. Во время экскурсии наши гости узнают о том, волокна какого растения присутствуют в джинсовой ткани, какие напитки изготавливают из агавы и можжевельника, а какие растения дают нам такие необходимые вещи, как деготь, скипидар, канифоль, клей, аспирин и активированный уголь, – отметила Наталья Гончаренко.

КООРДИНАТЫ:

Подробную информацию об экскурсиях можно получить по телефонам: 8(3952)41-34-76 или 8(3952)97-91-41.

Вход платный.

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