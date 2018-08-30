На подготовку школ к новому учебному году в Приангарье из бюджетов разного уровня направлено 1,3 миллиарда рублей

Иркутская область, 31.08.18 (ИА «Телеинформ»), - На подготовку школ к новому учебному году в этом году из бюджетов разного уровня было направлено 1,3 млрд рублей.

По информации пресс-службы правительства Иркутской области, об этом заявила министр образования региона Валентина Перегудова. Средства пошли на проведение капитальных и текущих ремонтов, подготовку к отопительному сезону, выполнение требований антитеррористической защищенности. В ряде школ установили системы видеонаблюдения, восстановили нарушенное периметровое ограждение, создали дополнительное освещение территории. Охраной обеспечены 100% образовательных организаций региона. 56% из них находятся под контролем подразделений Росгвардии, 23% охраняют частные охранные структуры, 2,5% - ФГУП «Охрана», в 18% организована сторожевая охрана. Системы контроля управления доступом действуют в 81% образовательных организаций.

В регионе действует 876 общеобразовательных организаций. В 40 из них отсутствуют кнопки тревожной сигнализации с выводом сигнала о срабатывании аварийной пожарной сигнализации в подразделение пожарной охраны и системы контроля доступа. Эти школы расположены в сельских отдаленных территориях Зиминского, Куйтунского, Качугского, Киренского, Усть-Кутского, Чунского, Тулунского, Катангского, Братского и Нижнеудинского районов. Там них нет пожарных частей, сотовой связи, не всегда есть постоянные дороги. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко потребовал обеспечить эти школы тревожными кнопками.

– Тревожную сигнализацию можно подключить к Единой дежурно-диспетчерской службе региона и вывести в администрации муниципальных образований, которые могут прийти на помощь при возникновении любой чрезвычайной ситуации, – сказал он.

В этом году торжественные линейки, посвященные Дню знаний, 1 сентября пройдут во всех муниципальных образованиях, кроме Аларского района. Там праздники состоятся 3 сентября. Для поддержания правопорядка планируется задействовать 1,6 тысячи сотрудников органов внутренних дел Иркутской области, до 200 работников частных охранных организаций, более 50 представителей муниципальных народных дружин. На случай осложнения оперативной обстановки сформирован резерв Главного управления Министерства внутренних дел по Иркутской области.