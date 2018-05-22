|Образование
|22.05.2018
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На предпоследнем «Научном уикенде» иркутянам расскажут о биологии на перекрестке тенденций века
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Иркутск, 22.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 26 мая состоится предпоследняя лекция из проекта «Научные weekend-ы» – «Биология на перекрестке тенденций века». Ее прочтет кандидат биологических наук, доцент, помощник ректора ИГУ Виктор Кузеванов.
Напомним, этот проект в Иркутске ведут иркутская городская общественная организация «Клуб молодых ученых «Альянс» и Иркутский государственный университет в рамках празднования 100-летнего юбилея ИГУ.
Лекции проходят с 10 марта по 2 июня 2018 года.
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