На предпоследнем «Научном уикенде» иркутянам расскажут о биологии на перекрестке тенденций века

Иркутск, 22.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 26 мая состоится предпоследняя лекция из проекта «Научные weekend-ы» – «Биология на перекрестке тенденций века». Ее прочтет кандидат биологических наук, доцент, помощник ректора ИГУ Виктор Кузеванов.

Напомним, этот проект в Иркутске ведут иркутская городская общественная организация «Клуб молодых ученых «Альянс» и Иркутский государственный университет в рамках празднования 100-летнего юбилея ИГУ.

Лекции проходят с 10 марта по 2 июня 2018 года.

КООРДИНАТЫ:

Место проведения лекции – Научная библиотека имени Валентина Распутина ИГУ по ул. Лермонтова, 124. Начало в 11.00. Вход свободный.