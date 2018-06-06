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06.06.2018

На строительстве школы № 19 в Иркутске приступили к благоустройству территории

Иркутск, 6.06.18 (ИА «Телеинформ»), - На строительстве школы № 19 в Иркутском Академгородке завершаются капитальные строительные работы, отделка внутренних помещений.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, строители приступили к устройству отмостков и подготовке прилегающей территории к асфальтированию. Об этом на выездном совещании мэру города Дмитрию Бердникову доложил руководитель генеральной подрядной организации Евгений Савченко. Кроме этого, в возведенных корпусах проводят капитальную уборку для выполнения покраски стен.

В ходе осмотра глава города проверил актовый зал, планетарий и зал для проведения форумов, оценил качество выполнения отделочных работ, готовность чаши бассейна.

– Все необходимые работы выполняются слаженно, последовательно, в соответствии с графиком. Строительство школы будет завершено согласно планируемым срокам – до конца июля. Кроме того, мы еженедельно выезжаем на объект, чтобы контролировать буквально каждый этап работ, – отметил мэр Иркутска.

Напомним, что из-за аварийного состояния фундамента с 1 января 2016 года по решению мэра Иркутска в целях безопасности детей здание школы №19 (ул. Лермонтова, 279) было закрыто. В ноябре 2016 года его демонтировали, а в августе 2017 года приступили к возведению нового, срок окончания строительства – июль 2018 года. По распоряжению мэра города школа модульного типа в Академгородке дополнена специальными помещениями планетария. Образовательное учреждение имеет четыре учебных корпуса, спортивный блок, административное здание.

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