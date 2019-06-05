ТЕМЫ
Архив
< Июнь 2019 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Сегодня
Образование
06.06.2019

На ВСЖД на летние каникулы запустят «Вагон знаний»

Иркутская область, Бурятия, 6.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Во время летних каникул «Вагон знаний» в составе дневного экспресса Иркутск – Улан-Удэ и поезда Иркутск – Наушки отправится по экскурсионному маршруту из столицы Бурятии. Об этом сообщает пресс-служба ВСЖД.

Участниками путешествий станут школьники, они смогут отправиться по однодневным маршрутам Улан-Удэ – Танхой – Улан-Удэ и Улан-Удэ – Мысовая – Улан-Удэ. Время пребывания в Танхое составит четыре часа, а путешествие по станции Мысовой ( Бабушкин) займет 5 часов 50 минут.

За это время в Танхое туристы могут пройти экологический маршрут в Байкальском природном биосферном заповеднике, посетить визит-центр «Байкал заповедный», а также познакомиться с историей Байкальской железнодорожной паромной переправы, действовавшей в конце 19 – начале 20 веков. В Мысовой путешествие охватит музей истории города Бабушкин и ряд исторических мест эпохи строительства Великого Сибирского пути.

Помимо путешествий в Мысовую и Танхой, для выпускников 9 и 11 классов улан-удэнских школ состоятся ознакомительные туры в Иркутск. Абитуриенты  познакомятся со средними специальными и высшими учебными заведениями, которые не представлены в родном городе. Время пребывания в Иркутске зависит от выбранного поезда и может варьироваться от 7 до 19 часов, включая экскурсию по городу.

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Другие новости раздела «Образование»:
ИГУ вошел в Национальный рейтинг университетов05.06.2019
2019-06-05-03-20-02
Иркутск, 5.06.19 (ИА «Телеинформ»), – ИГУ традиционно вошел в ежегодный Национальный рейтинг университетов, подготовленный Международной информационной группой «Интерфакс» по итогам 2018/2019 учебного года, заняв 51-е место.
ИрГУПС впервые вводит скидки на коммерческое обучение04.06.2019
2019-06-04-09-54-19
Иркутск, 4.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В новом учебном году Иркутский государственный университет путей сообщения вводит скидки на коммерческое обучение. Такая практика применяется в вузе впервые.
«Гранит науки»: Новости образования Приангарья от 4 июня 2019 года04.06.2019
edu040619
В рамках нацпроекта «Образование» Иркутская область получит около 500 миллионов рублей на строительство школ03.06.2019
Иркутская область, 3.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская область получит средства из федерального бюджета на строительство детских садов, школ и спортивных залов.
ИГУ в 2019 году примет более 200 студентов на целевое обучение03.06.2019
-2019-200-
Иркутск, 3.06.19 (ИА «Телеинформ»), - ИГУ в 2019 году примет более 200 студентов на целевое обучение. После обучения выпускники получают гарантию трудоустройства.
Больше ста нарушений уже зафиксировали на ЕГЭ-201903.06.2019
Интернет, 3.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Рособрнадзоре сообщили о 141 случае нарушений за время проведения первых единых госэкзаменов. Всех нарушителей удалили из аудитории, повторно сдать ЕГЭ они смогут только в следующем году. Об этом сообщают argumenti.ru.
Выборы ректора ИГУ ориентировочно проведут в июле30.05.2019
2019-05-30-02-30-21
Иркутск, 30.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Министерство науки и высшего образования РФ приняло документы кандидатов на пост ректора ИГУ Игоря Бычкова и Олега Архипкина. Об этом Игорь Бычков сообщил на своей странице в соцсети «Фейсбук».
Четыре вуза Иркутска вошли в топ-15 по доле руководителей среди выпускников29.05.2019
-15-
Иркутск, 29.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Четыре вуза Иркутска вошли в топ-15 по доле руководителей среди выпускников. Рекрутинговая интернет-платформа HeadHunter составила рейтинг сибирских вузов по количеству топ-менеджеров. Исследования проводились в мае 2019 года.
Ирина Синцова: инклюзивное образование для детей-инвалидов должно стать доступнее 28.05.2019
2019-05-28-07-40-03
Иркутская область, 28.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Успешный опыт инклюзивного образования в школах должен быть распространен во всех муниципальных образованиях Иркутской области. Об этом заявила председатель комитета по социально-культурному законодательству Законодательного собрания Иркутской области Ирина Синцова при посещении школы №6 в Ангарске, где в течение нескольких лет работают классы для детей-инвалидов, сообщает пресс-служба ЗС.
В Иркутской области в основной волне сдачи ЕГЭ участвуют 15 тысяч человек27.05.2019
Иркутская область, 27.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Более 15 тысяч человек в Иркутской области сдают ЕГЭ. Основной период сдачи экзаменов стартовал 27 мая, сообщает пресс-служба регионального правительства.
«Гранит науки»: Новости образования Приангарья от 27 мая 2019 года27.05.2019
edu270519
Братский филиал Байкальского университета удалось сохранить: уже объявлен набор студентов27.05.2019
2019-05-27-02-16-22
Братск, 27.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Филиал Байкальского государственного университета в Братске продолжит свою работу и уже готовится к новому набору студентов. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил депутат Государственной Думы РФ от Приангарья Андрей Чернышёв.
В Иркутске начались экзамены у девятиклассников24.05.2019
Иркутск, 24.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске начался и продлится до 2 июля основной этап государственной итоговой аттестации в 9 классах. Об этом рассказал начальник департамента образования города Александр Костин. Оборудовано 54 пункта проведения экзаменов, 18 – организованы на дому, сообщает пресс-служба мэрии.
Психолог ИГУ дал рекомендации для выпускников школ и их родителей перед ЕГЭ24.05.2019
2019-05-24-07-38-52
Иркутск, 24.05.19 (ИА «Телеинформ»), - С 27 мая начинается основной этап сдачи ЕГЭ для выпускников 2019 года. Откроют его экзамены по двум предметам – географии и литературе. Этап рассчитан на две с половиной недели и завершится 13 июня сдачей экзаменов по биологии и информатики. Все это время, как, впрочем, немного и перед ним, для школьников и их родителей – сплошной стресс. Как справиться с ним и минимизировать его последствия, рассказал старший преподаватель кафедры социальной, экстремальной и пенитенциарной психологии ИГУ Иван Глебец.
В последних звонках в иркутских школах принимают участие более десяти тысяч иркутских выпускников23.05.2019
Иркутск, 23.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В общеобразовательных учреждениях Иркутска 23 мая проходят последние звонки. В них принимают участие более десяти тысяч иркутских выпускников: 6754 девятиклассников и 3723 одиннадцатиклассников.
В Иркутской области законодательно закрепили увеличение нормативов на учебные расходы23.05.2019
Иркутская область, 23.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Предложение депутатов Законодательного собрания Иркутской области об увеличении нормативов на учебные расходы в школах и детских садах закреплено в областном законе. Соответствующий закон был принят в окончательном чтении на майской сессии областного парламента, сообщает пресс-служба ЗС.
Выборы ректора Братского госуниверситета назначены на 19 июня23.05.2019
Братск, 23.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Министерство высшего образования и науки России согласовало дату выборов ректора Братского госуниверситета. Их планируют провести 19 июня 2019 года, сообщается на сайте вуза.
Минобрнауки России увеличило число бюджетных мест для ИГУ23.05.2019
2019-05-22-11-15-19
Иркутск, 23.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Минобрнауки России в очередной раз увеличило количество бюджетных мест в Иркутском государственном университете для поступления в 2020 году. Таким образом, в следующем году ИГУ предложит абитуриентам 2 тысячи 318 бюджетных мест, тогда как в этом году – 2 тысячи 179 мест. Об этом сообщает пресс-служба вуза.
За пять лет по нацпроекту «Демография» в Приангарье планируется обучить не менее 4107 женщин в декрете22.05.2019
Иркутская область, 22.05.19 (ИА «Телеинформ»), - За пять лет по нацпроекту «Демография» в Иркутской области планируется обучить не менее 4107 женщин, находящихся в декрете.
Некоторым студентам-целевикам в Иркутской области увеличат региональные стипендии22.05.2019
2019-05-22-06-59-16
Иркутская область, 22.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Студентам, которые по целевому набору обучаются в вузах Иркутской области, где готовят педагогов и медиков, увеличат стипендии, выплачиваемые из регионального бюджета. Законопроекты приняли 22 мая на сессии Заксобрания Иркутской области.
ИГУ не намерен сокращать скидки на обучение для коммерческих студентов21.05.2019
Иркутск, 21.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Скидки на обучение не уменьшатся, университет сохранит их на уровне прошлых лет – такое решение принял Ученый совет ИГУ на прошедшем в середине мая заседании. Таким образом, обучение в вузе в 2019-2020 учебном году по некоторым направлениям обойдется студентам меньше на 45%, сообщает пресс-служба вуза.
«Гранит науки»: Новости образования Приангарья от 21 мая 2019 года21.05.2019
edu210519
Сотрудники ИСЗФ СО РАН разработали задачи для финала первой студенческой олимпиады НТИ21.05.2019
Иркутск, 21.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Сотрудники Института солнечно-земной физики СО РАН Олег Бернгардт, Валентин Лебедев и Дмитрий Кушнарев совместно с группой разработчиков ООО «ИнситиЛаб» разработали задания для студенческого трека Всероссийской инженерной олимпиады НТИ по направлению «Технологии беспроводной связи». Олимпиада для студентов проводилась первый раз, финал прошел в Сколковском институте науки и технологий. За звание победителей боролись шесть команд из Иркутска, Томска, Санкт-Петербурга, Москвы, Казани и международная сборная, состоящая из российских студентов, обучающихся в зарубежных вузах.
Иркутянам на заключительной лекции «Научных weekend-ов» расскажут о купечестве старого города21.05.2019
2019-05-21-04-22-45
Иркутск, 21.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Третий сезон «Научных weekend-ов» закрывается лекцией о предпринимательстве и купечестве старого города. Об этом сообщают организаторы.
Центр опережающей профессиональной подготовки планируют создать в Приангарье21.05.2019
2019-05-21-00-28-23
Иркутская область, 21.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Сибирском федеральном округе планируется создать три центра опережающей профессиональной подготовки. Иркутская область выиграла право создания одного из них, сообщает газета «Областная».
На биолого-почвенном факультете ИГУ открывают новую специальность20.05.2019
2019-05-20-08-09-48
Иркутск, 20.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В новом учебном году в Иркутском государственном университете на биолого-почвенном факультете открывается современная специальность «Биоинженерия и биоинформатика». Об этом сообщает пресс-служба вуза.
Сбербанк продолжает набор в бесплатную школу программирования17.05.2019
Москва, 17.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Сбербанк продолжает набор кандидатов для участия в летних четырехнедельных курсах программирования в «Школе 21». Отборочные «бассейны» пройдут в июне, июле и августе, а полноценное обучение для студентов, прошедших летние четырехнедельные курсы, начнется 2 сентября 2019 года.
Александр Шмидт назначен врио ректора ИГУ17.05.2019
2019-05-17-02-17-34
Иркутск, 17.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Временно исполняющим обязанности ректора Иркутского государственного университета назначен первый проректор вуза профессор Александр Шмидт.
ИГУ приглашает на химический диктант16.05.2019
2019-05-16-02-53-14
Иркутск, 16.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В России 18 мая пройдёт тотальная проверка знаний по химии – второй Всероссийский химический диктант. В Иркутске площадкой его проведения во второй раз выступает Иркутский государственный университет. Стать участником диктанта может любой желающий, сообщает пресс-служба вуза.
Сто лет исполняется Иркутскому государственному медицинскому университету15.05.2019
2019-05-15-04-30-45
Иркутск, 15.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутскому государственному медицинскому университету в 2019 году исполняется 100 лет.
На пост ректора ИГУ претендуют Игорь Бычков и Олег Архипкин14.05.2019
2019-05-14-09-39-01
Иркутск, 14.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Ученый совет Иркутского государственного университета 14 мая утвердил на пост ректора вуза кандидатуры д.э.н., доцента Олега Архипкина и д.т.н., академика РАН, профессора Игоря Бычкова. Об этом сообщает пресс-служба ИГУ.
Игорь Бычков ушел с поста врио ректора ИГУ14.05.2019
2019-05-14-04-35-41
Иркутск, 14.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Министерство науки и высшего образования РФ расторгло трудовой договор с врио ректора ИГУ Игорем Бычковым. Соответствующий приказ подписан 8 мая.
«Гранит науки»: Новости образования Приангарья от 13 мая 2019 года13.05.2019
edu130519
ИГУ поучаствовал в международной промышленной выставке в Ташкенте13.05.2019
2019-05-13-09-27-53
Ташкент, 13.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский государственный университет принял участие во Второй международной промышленной выставке «Expo-Russia Uzbekistan 2019». Прошла она в конце апреля в Ташкенте (Узбекистан), сообщает пресс-служба вуза.
ИРНИТУ и Технологический университет Тяньцзинь укрепляют сотрудничество08.05.2019
2019-05-08-08-27-44
Иркутск, 8.05.19 (ИА «Телеинформ»), - ИРНИТУ и Технологический университет Тяньцзинь (КНР) заключили меморандум о взаимопонимании в целях укрепления дружбы и содействия академическому обмену.
Читать все новости раздела «Образование»
Ляпы в сочинениях ЕГЭ
Загрузка...
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске