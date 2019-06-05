На ВСЖД на летние каникулы запустят «Вагон знаний»

Иркутская область, Бурятия, 6.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Во время летних каникул «Вагон знаний» в составе дневного экспресса Иркутск – Улан-Удэ и поезда Иркутск – Наушки отправится по экскурсионному маршруту из столицы Бурятии. Об этом сообщает пресс-служба ВСЖД.

Участниками путешествий станут школьники, они смогут отправиться по однодневным маршрутам Улан-Удэ – Танхой – Улан-Удэ и Улан-Удэ – Мысовая – Улан-Удэ. Время пребывания в Танхое составит четыре часа, а путешествие по станции Мысовой ( Бабушкин) займет 5 часов 50 минут.

За это время в Танхое туристы могут пройти экологический маршрут в Байкальском природном биосферном заповеднике, посетить визит-центр «Байкал заповедный», а также познакомиться с историей Байкальской железнодорожной паромной переправы, действовавшей в конце 19 – начале 20 веков. В Мысовой путешествие охватит музей истории города Бабушкин и ряд исторических мест эпохи строительства Великого Сибирского пути.

Помимо путешествий в Мысовую и Танхой, для выпускников 9 и 11 классов улан-удэнских школ состоятся ознакомительные туры в Иркутск. Абитуриенты познакомятся со средними специальными и высшими учебными заведениями, которые не представлены в родном городе. Время пребывания в Иркутске зависит от выбранного поезда и может варьироваться от 7 до 19 часов, включая экскурсию по городу.