Навигацкая школа открылась в Иркутском техникуме речного и автомобильного транспорта

Иркутск, 11.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Торжественное открытие «Навигацкой школы» прошло 10 сентября в Иркутске. Школа создана по инициативе адмирала, председателя клуба ветеранов Морской охраны, кандидата экономических наук Иннокентия Налетова, детство которого прошло в Приангарье.

Как сообщает пресс-служба губернатора, предложение поддержал Сергей Левченко.

«Навигацкая школа» в Иркутске уже существовала. Ее открыли в 1745 году – готовили матросов для Камчатской экспедиции. Это было первое светское профессиональное учреждение, просуществовавшее 90 лет. Сегодня ее решили возродить для подготовки кадров для Тихоокеанского флота.

– Мы открываем новую страницу в профессиональном образовании Иркутской области. В «Навигацкую школу» отобрали 50 лучших курсантов, которые после обучения смогут проходить службу на флоте, – отметил глава региона.

Школу решено было организовать на базе иркутского техникума речного и автомобильного транспорта. Это единственное образовательное учреждение на всю акваторию Байкала, которое готовит рабочие кадры и специалистов среднего звена для системы речного транспорта. В советское время выпускники техникума трудились на Иркутском судостроительном заводе, в Ангарском районе водных путей и судоходства, в Восточно-Сибирском речном пароходстве.

– Я рад, что нам удалось такую школу в Иркутске открыть. В Москве «Навигацкая школа» была организована в 1701 году по указу Петра 1, планируем, что будем дружить и обмениваться опытом. У иркутян уже есть кураторы. Это представители Тихоокеанского Флота и большого противолодочного корабля «Маршал Шапошников». Ребята будут учиться три года, в программу входят флотские дисциплины. Лучшие выпускники смогут пойти служить на подшефный корабль «Маршал Шапошников», – отметил Иннокентий Налетов.