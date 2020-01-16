|Образование
|16.01.2020
|
|
Неделя неформального образования в восьмой раз пройдет в Иркутске
|
Иркутск, 16.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске с 1 по 6 марта состоится восьмая Неделя неформального образования. Для всех желающих пройдут различные мастер-классы, лекции, семинары, познавательные и обучающие занятия.
Как сообщает пресс-служба мэрии, организаторы приглашают к участию творческие коллективы города, сотрудников вузов, школ, научно-исследовательских институтов, экологических, краеведческих организаций, библиотек, музеев, театров и кинотеатров. У всех, кто занимается просветительской или развивающей деятельностью, есть возможность провести занятия.
Заявку и логотип организации для размещения в программе и на сайте «Общественная жизнь города Иркутска» (
Напомним, что проект реализуется администрацией Иркутска с 2013 года в рамках образовательного некоммерческого проекта «Иркутск – обучающийся город». Он направлен на просвещение иркутян, привлечение их к новым формам образования, проведение досуга и повышение качества их жизни.