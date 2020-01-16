Неделя неформального образования в восьмой раз пройдет в Иркутске

Иркутск, 16.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске с 1 по 6 марта состоится восьмая Неделя неформального образования. Для всех желающих пройдут различные мастер-классы, лекции, семинары, познавательные и обучающие занятия.

Как сообщает пресс-служба мэрии, организаторы приглашают к участию творческие коллективы города, сотрудников вузов, школ, научно-исследовательских институтов, экологических, краеведческих организаций, библиотек, музеев, театров и кинотеатров. У всех, кто занимается просветительской или развивающей деятельностью, есть возможность провести занятия.

Заявку и логотип организации для размещения в программе и на сайте «Общественная жизнь города Иркутска» ( www.gorod.irk.ru ) можно присылать по адресу – Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript до 10 февраля 2020 года включительно. Дополнительная информация по телефонам: 52-04-14, 52-04-16 – отдел реализации общественных инициатив администрации города Иркутска.

Напомним, что проект реализуется администрацией Иркутска с 2013 года в рамках образовательного некоммерческого проекта «Иркутск – обучающийся город». Он направлен на просвещение иркутян, привлечение их к новым формам образования, проведение досуга и повышение качества их жизни.