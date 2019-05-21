Некоторым студентам-целевикам в Иркутской области увеличат региональные стипендии

Иркутская область, 22.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Студентам, которые по целевому набору обучаются в вузах Иркутской области, где готовят педагогов и медиков, увеличат стипендии, выплачиваемые из регионального бюджета. Законопроекты приняли 22 мая на сессии Заксобрания Иркутской области. Так, для студентов по направлению «Образование и педагогические науки», которые учатся по программам специалитета и бакалавриата на основании договора о целевом обучении для последующего трудоустройства в образовательные организации на территории Иркутской области, стипендия увеличится до 3 тысяч 450 рублей. При этом 450 рублей – это налог на доходы физических лиц, то есть фактически на руки студенты будут получать 3 тысячи рублей, рассказала председатель комитета по социально-культурному законодательству Законодательного собрания Иркутской области Ирина Синцова. По информации министерства образования Иркутской области, такую стипендию предположительно будут получать 179 человек. Таким образом, расходы на увеличение ежемесячной денежной выплаты студентам в соответствии с проектом закона могут составить около 966,5 тысяч рублей в год. В 2019 году при вступлении законопроекта в силу с 1 сентября расходы могут составить около 322,2 тысяч рублей. Такой же размер стипендий будет и у студентов-целевиков в ИГМУ, только получать их будут 345 человек, то есть расходы бюджета составят больше 1,8 млн рублей в год. Кроме того, увеличат выплаты тем, студентам-отличникам и призёрам олимпиад, кто поступит в вуз в 2019 году на направления подготовки «лечебное дело» и «педиатрия», сообщил председатель комитета по здравоохранению и социальной защите Александр Гаськов. Сумма составит 5 тысяч 750 рублей, из них 750 рублей – это НДФЛ. «Чистыми» эти первокурсники будут получать 5 тысяч рублей. Предположительно, число таких студентов составит 57 человек, расходы областного бюджета – 513 тысяч рублей в год, а в 2019 году они достигнут 171 тысячи рублей. ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: александр гаськов

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